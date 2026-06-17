ココスのかき氷第2弾が登場！しろくまや話題のドバイチョコなど全7種を満喫

夏の定番スイーツとして人気を集めるココスの「純氷ふわふわかき氷」に、第2弾フレーバーが登場します。2026年6月23日（火）より販売される今回は、毎年人気の「しろくま」をはじめ、話題の“ドバイチョコ”をイメージした新作や、色の変化が楽しめる「ポップブルー」など全7種類をラインアップ。ふわふわ食感の純氷と贅沢なトッピングで、夏ならではのひんやりスイーツを楽しめます♡

注目の新作フレーバー3種をチェック

ココスの純氷ふわふわかき氷は、-10℃前後で48時間かけてじっくり凍らせた透明度の高い氷を使用。空気を含ませながら削ることで、口の中でふわりと溶ける軽やかな食感を実現しています。

毎年好評の「しろくま」は、通常サイズ979円（税込）。

りんご、バナナ、キウイなどのフレッシュフルーツに加え、さくらんぼやみかん、パイナップルのシロップ漬け、北海道産あずき、黒豆をトッピングした華やかな一品です。

ミルクシロップとホイップが全体をやさしくまとめてくれます。

「ドバイチョコ」は通常サイズ979円（税込）。

世界的に話題となった“ドバイチョコ”をイメージし、ピスタチオシロップ、カダイフ、ピスタチオ、キャンディングアーモンド、ホイップを組み合わせました。

別添えのチョコソースをかけることで、より濃厚な味わいが楽しめます。

「ポップブルー」も通常サイズ979円（税込）。鮮やかなブルーのかき氷にレモンシロップをかけると紫色へ変化する遊び心あふれるフレーバーです。

パイナップルやおさかな型グミ、パチパチキャンディーを合わせた、見た目も楽しい一品となっています。

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定番人気のフレーバーも引き続き販売

第1弾から販売されている人気フレーバーも継続して楽しめます。

「いちご」は甘酸っぱい味わいが魅力の定番メニュー。

「宇治金時」は第2弾から黒豆が追加され、和の味わいがさらに充実しました。

「マンゴー」は南国気分を味わえるトロピカルなフレーバーで、暑い季節にぴったりです。

これらの通常サイズも各979円（税込）で販売されます。

さらに、食後にも楽しみやすいミニサイズ全6種を594円（税込）で用意。「こぐま」「ミニ！黒みつきなこ」「ミニ！いちご」「ミニ！宇治金時」「ミニ！マンゴー」「ミニ！ポップブルー」から選べます。

中でも「ミニ！黒みつきなこ」は和スイーツ好きにおすすめ。コンパクトながら満足感のあるサイズ感で、食後のデザートにもぴったりです。

夏限定の楽しみ方にも注目

かき氷と一緒に楽しみたいのが、ココスのドリンクバーに期間限定で登場する「梅昆布茶」です。

ひんやり冷たいかき氷を味わった後に温かい梅昆布茶を飲むことで、ほっとひと息つけるのも嬉しいポイント。甘いスイーツとの相性も抜群です。

販売期間は9月中旬までを予定しており、全国504店舗で販売予定です（2026年6月17日時点）。

※商品画像は、追いシロップや別添えのトッピングがかかった状態です。

この夏はココスのかき氷で涼やかなひとときを

ふわふわ食感の純氷に贅沢なトッピングを合わせたココスのかき氷は、暑い季節のご褒美スイーツにぴったり。

毎年人気のしろくまから話題性抜群のドバイチョコ、見た目も楽しいポップブルーまで、気分に合わせて選べる豊富なラインアップが魅力です。

友人や家族とのカフェタイムはもちろん、一人でゆっくり楽しむ時間にもおすすめ。この夏だけの限定メニューをぜひ味わってみてくださいね♪