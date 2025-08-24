À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡Ö¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤Ë¡¡ÂæÏÑ¤ÎÈþ½÷¥Á¥¢¤¬Êú¤¯Ì´¡ÖÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡×
¡ÖRakuten Girls¡×¾®»ç¤µ¤ó
¡¡²Ú¤ä¤«¤Ê±þ±ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÇ®»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¡¢Ç¯¡¹ÃíÌÜÅÙ¤¬Áý¤¹ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå6µåÃÄ¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¥Á¥¢¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑÆÈ¼«¤Î±þ±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÖRakuten Monkeys¡×ÀìÂ°¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡ÖRakuten Girls¡×¤Î2025¥·¡¼¥º¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°ìÌä°ìÅú¤ò¼Â»Ü¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²óÅú¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ3¡¦¾®»ç¡Ê¥¯¥í¥¨¡Ë¤µ¤ó¡£3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢160¥»¥ó¥Á¡£¼ñÌ£¤Ï²Î¤¦¤³¤È¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÈÂ¿ºÌ¤À¡£Rakuten Girls²ÃÆþÁ°¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£µåÃÄ¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Rakuten Girls¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ç³èÆ°4Ç¯ÌÜ¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢»ä¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¸«¤ÆÇï¼ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¹¬¤»¤È¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³èÆ°·ÑÂ³¤ÎÍýÍ³¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤È¡£
¡ÖÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¤À³Ê¡×
¡½¡½ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤Ï¡£
¡Ö²Î¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¢¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¡×
¡½¡½¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¡£
¡Ö±Ë¤°¤³¤È¡×
¡½¡½¡Ö¡»¡»¡×¤¬Âç¹¥¤¡ª
¡ÖÆüËÜÎ¹¹Ô¤¬Âç¹¥¤¡ª¡×
¡½¡½¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¡©
¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¡¢¥´¥ë¥Õ¡×
¡½¡½¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¡£
¡ÖÏÂµí¡Êµí¥¿¥ó¡Ë¡×
¡½¡½¶ì¼ê¤Ê¿©¤Ù¤â¤Î¤Ï¡£
¡ÖÇ¼Æ¦¡×
¡½¡½À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é²¿¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£
¡Ö¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×
¡½¡½·ÈÂÓ¤ÎÂÔ¼õ²èÁü¤Ï¡£
¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤Î¸¤¤«Ç¡×
¡½¡½¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ï¡£
¡Ö¤ª²Ö¡×
¡½¡½¤¤¤Ä¤â»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡£
¡ÖiPhone¡×
¡½¡½Æ´¤ì¤Î¿Í¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Ï¡£
¡Öaespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¡¢BLACKPINK¡×
ÆüËÜÎ¹¹Ô¤Î»×¤¤½Ð¡Ö¹õÌÓÏÂµí¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡£
¡ÖÀ¸¤¤Æ¤³¤½¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤È¡ª¡Ê²áµî¤ËÀ¸»à¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤ÏÀ¸¤¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ë¡×
¡½¡½Rakuten Girls¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£
¡ÖÉÔÆ°»ºÃç²ð¶È¡×
¡½¡½¥á¥ó¥Ð¡¼¡»¡»¤Î¤³¤³¤¬¤¹¤´¤¤¡ª
¡Ökaho¤µ¤ó¡Ê¹â¶¶²ÂÈÁ¡Ë¤ÎÃæ¹ñ¸ì¤¬¾åÃ£¤·¤Æ¤¹¤´¤¤¡ª¡×
¡½¡½¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÈþÍÆ¥°¥Ã¥º¤Ï¡£
¡ÖReFa¥·¥ê¡¼¥º¡×
¡½¡½ÈþÍÆ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡£
¡Ö¥´¥ë¥Õ¤ä¥Ð¥È¥ß¥ó¥È¥ó¤ò¤·¤Æ±¿Æ°¤¹¤ë¤³¤È¡×
¡½¡½ÆüËÜ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡£
¡ÖÀ¶¿å»û¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¹õÌÓÏÂµí¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½Åí±à¹ñºÝÌîµå¾ì¤Ç¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥°¥ë¥á¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¡£
¡Ö±¨·Ü
¡½¡½2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¡ª
¡Ö²Î¡¢¥À¥ó¥¹¡¢³Ú´ï±éÁÕ¤Ê¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊºîÉÊ¤â»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø°ì¸À¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤ê¡¢Ä¾ÀÜ¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¢þRakuten Girls¡¡
2005年に台湾プロ野球初のチアチームとして誕生し、今年で結成20年目。これまで母体球団の買収・改名に伴い2度の名称変更を経て、2020年シーズンから「Rakuten Girls」として活動している。30人のメンバーの中には、日本や韓国出身メンバーも在籍。球場での応援パフォーマンスを行うほか、CDや写真集を発売するなど幅広い活動で人気を集め、台湾のエンターテインメント業界では影響力を持つガールズグループのひとつと言われている。(「パ・リーグ インサイト」編集部)
