多くの食材を一度に摂ることができ、満足感がでやすいスープは、食生活を整えるためにとても優秀な料理法だそう。そこに腸内環境を整える要素を加えたら…。
インナービューティプランナーの木下あおいさんが監修した「美腸栄養スープ」は、腸内環境を整えて体全体の健康と美しさをサポートする独自の「美腸栄養学(R)」に基づいて作られたスープです。
魔法の腸活スープともいわれる「美腸栄養スープ」から、夏にぴったりのレシピをご紹介します！
※本記事は木下あおい監修の書籍『体の中から整えてやせる&美肌になる 美腸栄養スープ 一生もののレシピ60』から一部抜粋・編集しました。
■紫外線に負けない肌へ「シーフードと夏野菜の抗酸化スープ」
【材料】2人分
エビ……70g
イカ……70g
玉ねぎ……1/2個（100g）
しめじ……50g
なす……1/3本（50g）
トマト……1/4個（50g）
赤パプリカ……1/2個（50g）
ピーマン……1/2個（25g）
塩……ひとつまみ
水……400ml
塩麴……大さじ2強
バジル……適量
レモン（好みで）……適量
【作り方】
1. エビは背ワタをとって殻をむき、よく洗い、イカとともに食べやすい大きさに切る。玉ねぎは薄切り、しめじは石づきを除いてほぐし、なすは乱切りにする。トマト、赤パプリカ、ピーマンは一口大に切る。
2. 鍋に大さじ2の水（分量外）を入れ、玉ねぎ、しめじ、なすを入れて塩をふり、玉ねぎの甘さが出るまでウォータースチーム（※）する。
3. 水、トマトを入れひと煮立ちさせる。
4. エビ、イカ、赤パプリカ、ピーマンを加え、沸騰直前で火を止め、塩麴で味を調える。
5. 器に盛り、バジルをのせ、好みでレモンを添える。
※ウォータースチームは下記参照
【Point】
◆レシピ制作／大塚かずよ
魚介と夏野菜、バジルとレモンの風味で暑い夏にぴったりな爽やかなスープです。エビやイカには肌の組織をつくるタンパク質、老化防止のビタミンE、抗酸化作用のアスタキサンチン（エビ）、糖の代謝を促進するビオチン（イカ）など、美肌をサポートしてくれる栄養素がたっぷり。火を通しすぎないのが、おいしくかつ美肌に効果的に仕上げるポイントです。
■美腸栄養学(R)の基本の調理法ウォータースチーム
ウォータースチームは、少量の水を使用して弱火で蒸し煮をする調理法です。ウォータースチームには、●素材のうまみが引き出され、おいしくなる、●タンパク質の変性を最小限に抑え、肉や魚などの食材がやわらかく仕上がる、●高温での調理や油を使用したときに比べて老化因子であるAGEsの発生を防ぐ、などさまざまなメリットがあります。
1. 鍋かフライパンに、大さじ2の水を入れる。
2. 野菜などの食材を、重ならないように均等に並べる。
3. ひとつまみの塩を全体にふり入れる。ひとつまみは親指、人差し指、中指の3本でつまむこと。
4. ふたをして弱火で加熱する。水分が足りなくなったら水を少量加える。
5. 野菜類がしんなりしたらできあがり。
◆監修／木下あおい
日本インナービューティーダイエット協会代表。管理栄養士。2児の母。2012年より、日本最大「根拠ある腸活」美腸食専門家機関として美腸栄養学® を教え、生徒数累計16000名超。インナービューティーダイエットクッキングサロン、直営2校（東京、愛知）、認定校53校（北海道〜九州）。
監修＝木下あおい／『体の中から整えてやせる&美肌になる 美腸栄養スープ 一生もののレシピ60』