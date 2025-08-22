JÌ¾ÌçËÜµòÃÏ¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥°¥ë¤ÎÀ»ÃÏ¡×¡¡¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¸·¤·¤¤´ð½à¡Ä´Ø·¸¼Ô¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¾ù¤ì¤Ê¤¤¡È¤³¤À¤ï¤ê¡É
¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉñÂæÎ¢¡ÛJ¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥°¥ë¥á
¡ÈÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë¡ÖFOOTBALL ZONE¡×¤¬¥¯¥é¥Ö¤äÁª¼ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡ÖZONEÅªJ¥¯¥é¥Ö¤Î¿¼ÁØ¡×¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉñÂæÎ¢¡×¤ÈÂê¤·¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ2¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£1¿ÍÌÜ¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°±¿±ÄÀµÃ´Åö¤ÎÎëÌÚºÌµ®»á¡£Â¾¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥°¥ë¥á¡ÊÄÌ¾Î¥¹¥¿¥°¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦»³ÆâÎ¼¼£¡¿Á´2²ó¤Î1²óÌÜ)
¡¡Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¦Åì¥²¡¼¥ÈÁ°¤Î¡Ö¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¥é¥ó¥É¡×¤ÈÀ¾¥²¡¼¥È¹¾ì¤Ë¾ï»þ40Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤¬ÊÂ¤Ö²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥°¥ë¥á¡£¼Â¤Ï¤³¤³¤¬¡Ö¥¹¥¿¥°¥ë¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎJ¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤âËè»î¹ç¤Î¤è¤¦¤Ë»ë»¡¤ËË¬¤ì¤ë¤Û¤ÉÃíÌÜ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÏÂÍÎÃæ¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê·Ï¤«¤é¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥Ó¡¼¥ë¤Î°ûÎÁ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¿ô¡¹¤¬ÊÂ¤Ö¡£Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤¬Ê§¤ï¤ì¡¢¿Íµ¤¤Î°ì»®¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÅÔÅÙ²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È¤È¤â¤Ë¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ß¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥°¥ë¥á¤Î±¿±Ä¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼ÇÉ¸¯²ñ¼Ò¡ÖCatering&Delivery Service Association¡ÊCDA¡Ë¡×¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¤À¡£¥¹¥¿¥°¥ë¤ÎÀ»ÃÏ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖCDA¤Ë¤Ï1500Âæ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤¬ÅÐÏ¿¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÌ£¤ä¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤·¤«½Ð¤µ¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Î²¼¤ÇÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥¹¥¿¥°¥ë¤Ï±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢CDA¼Ò°÷¤¬¼ÂºÝ¤ËÅÐÏ¿Å¹ÊÞ¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÌ£¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤³¤Ç¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤·¤«Äó¶¡¤µ¤ì¤Ê¤¤¸·¤·¤¤¿³ºº´ð½à¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤æ¤¨¡¢Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î½ÐÅ¹¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ï¡Ö¶È³¦Æâ¤Ç°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢Áª¤Ð¤ì¤·40Å¹ÊÞ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡É¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¸Â¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇ¯¤Ë5²ó¡¢10Å¹ÊÞ¤¬À¾ÃÏ¾å³¬¥°¥ë¥á¥¨¥ê¥¢¤ËÄÉ²Ã¤Ç½ÐÅ¹¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢8·î23Æü¤Î¡Ø¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥Ê¥¤¥È¥·¥ê¡¼¥º¡ÙºÇ½ª²ó¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢Àï¡Ë¤â¤½¤Î1Æü¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¼ÂÀÓ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¾ï»þ½ÐÅ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë40Å¹ÊÞ¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤ï¤±¤À¡£ÎëÌÚ»á¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖCDA¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¤È¤Æ¤â¸·¤·¤¯¤Æ¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÀÜµÒ¤Ê¤É¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð½ÐÅ¹¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤½ÐÅ¹Â¦¤Î¶ÛÄ¥´¶¤âÂçÀÚ¤Ë±¿±Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ëÅìÀ¾¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËCDA¤Ë¤è¤ë¡È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤À¡£
¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Î½ÐÅ¹¾ì½ê¤ÏËè»î¹ç¡¢Ä´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¥Ç¥¶¡¼¥È¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤Þ¤Ç¡¢²¿¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤ÆÆ³Àþ¤òÀß·×¤¹¤ë¤«¤¬åÌÌ©¤ÊÀïÎ¬¤Î²¼¤ÇÎý¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ªµÒÍÍ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¡¦°û¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¤¦¤Þ¤¯¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£°Ý»ý¤È²óÅ¾Î¨
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÈCDA¤¬·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯1·î¤ËÁÌ¤ë¡£ÎëÌÚ»áÛ©¤¯¡¢¤½¤ì°ÊÍèÅ°Äì¤·¤Æ´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¿Êý¿Ë¤¬¡ÖÎÁÍý¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£°Ý»ý¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¼Á¤ò½Å»ë¤·¤ÆÄ´Íý¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ì¤ÐÌäÂê¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²óÅ¾Î¨¤ÎÄã²¼¤¬Çä¤ê¾å¤²¤Ë±Æ¶Á¤·¡¢ÍèÅ¹µÒ¤Ë¤ÏÄ¹¤¤ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò¶¯¤¤¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÎÁÍý¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÏÀäÂÐ¤ËÍî¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¡¢²óÅ¾Î¨¤ÈÎÁÍý¤Î¼Á¤Î´Ø·¸¤Ï¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤±¤ëÎÁÍý¤ÎÄó¶¡»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ë¸þ¤±¤ÆCDA¤È¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤è¤ë±¿±Ä¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎÁÍý¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÊÝ¤Ä¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢·ë¶É¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤¬ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ÃÏ°èÀ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤ÇÎÁÍý¤Ë¥¯¥é¥Ö¤é¤·¤µ¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤â³Î¤«¤ËÁªÂò»è¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾ù¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬ÎÁÍý¤ÎÉÊ¼Á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¡¢´î¤Ð¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï°ìÀÚ¥Ö¥ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£¤äJ¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥°¥ë¥á¤Ï¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤âÇ®¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Ä¤Ä¼êº¢¤Ê²Á³ÊÂÓ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎºÇ¤¿¤ëÍýÍ³¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼Á¤Î¹â¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤È±¿±Ä´ë¶È¤Ë¤è¤ë³Î¤«¤ÊÅ¯³Ø¤ÈÅÓÊý¤â¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦»³ÆâÎ¼¼£ / Ryoji Yamauchi¡Ë