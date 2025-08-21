to/oneの新スキンケア♡フローラシリーズが誕生！花と発酵とサイエンスの融合

マッシュビューティーラボが展開するナチュラル＆オーガニックメイクアップブランド「to/one（トーン）」から、新スキンケアライン「フローラシリーズ」が2025年9月26日(金)に登場します。花の才能を凝縮したエキスと発酵の力、さらにサイエンスを組み合わせた処方で、乾燥やゆらぎを防ぎ、透明感とうるおいあふれる肌へ。全4品それぞれに込められた意志あるステップをご紹介します♪

to/one フローラシリーズ全4品の特徴

「フローラシリーズ」は、肌に寄り添う発酵液や花のエキス、先進サイエンスを組み合わせた高機能スキンケアライン。

ライン共通成分としてセイヨウノコギリソウエキスやドクダミエキスなどの植物エキス、ハイビスカス花発酵液、ハトムギ種子発酵液、ナイアシンアミド、ナノセラミドなどを配合。

角層まで美容成分を届けるカプセル技術を取り入れ、うるおいと強さを兼ね備えた肌へ導きます。香りは精油100％の「フラワリングリトリート」。

シトラスからフローラルへ移ろい、最後にウッディ調が残るリラックス感のある香りです。

スキンケア各アイテムの詳細と価格

トーン ドリーム フローラ ブースター セラム



価格：55mL・4,180円（税込）

ナイアシンアミド8％を配合したイオンジェルタイプの導入美容液。57種もの美容成分を角層へ浸透させ、後のケア効果を引き込みます。

トーン ドリーム フローラ エッセンス ウォーター



価格：155mL・3,960円（税込）

温泉水をベースにした化粧水。12種のアミノ酸や発酵液ナノカプセルを配合し、湯上がりのようにふっくら柔らかな肌を実現。

トーン ドリーム フローラ エッセンス ミルク



価格：150mL・3,960円（税込）

自然由来指数100％*17。独自乳化技術で軽やかさと保湿力を両立。セイヨウシロヤナギ樹皮エキスやエクトインを配合し、乾燥やベタつきを防ぐ。

*17ISO16128準拠 水を含む

トーン フローラ トリートメント クレンジング オイル



価格：150mL・3,740円（税込）

美容成分84％配合。メイクや毛穴汚れをしっかり落としつつ、花の恵みで肌を守る。セイヨウナシ果汁発酵液による角質ケアも魅力。

また、好評発売中の 「トーン ドリーム フローラ VCショット」（60g 4968円、14g 1296円）もラインで取り入れると内外からのケアが可能に。

to/one フローラシリーズ 発売情報

発売日は2025年9月26日(金)。Webは10時より販売開始です。

取り扱いはto/one公式オンラインをはじめ、Cosme Kitchen、Biople、@cosme SHOPPINGなど各ECサイトや、Cosme Kitchen店舗、@cosme STOREなどのショップで展開。

スキンケアで心も肌も輝く未来へ

「フローラシリーズ」は、花の力と発酵の恵み、そしてサイエンスを組み合わせた、まさに“ホリスティック”なスキンケア。

1品ずつに意味のある機能を持たせることで、日常のケアを特別なひとときに変えてくれます。ふと手が触れるたびに、肌も心も満たされるような体験を♡

季節の変わり目や忙しさでゆらぎやすい女性たちの味方となり、内なる美しさを解き放つ新しい一歩を支えてくれるはずです。