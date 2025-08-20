トランプ主導のウクライナ停戦交渉は「ミュンヘンの宥和」の再現か

8月15日、アラスカのアンカレッジでトランプ大統領とプーチン大統領の首脳会談が行われた。様々な論点が議論されたようだが、停戦合意には至らなかった。両首脳は、会談を「生産的なものだった」と評価したが、今後の展開は不透明である。18日には、ワシントンで、トランプとゼレンスキー大統領、及び欧州首脳との会談が行われた。

トランプは、18日の会合の後、プーチンに電話し、3者会談を目指すという。

勝者はプーチン

15日の会談は、当初両首脳のみで行われる予定であったが、米側はルビオ国務長官とウィトコフ中東担当特使が、ロシア側はラブロフ外相とウシャコフ大統領補佐官が同席する3対3の会談となった。また、5〜6時間の予定であったが、2時間45分で終了した。会談後の共同記者会見もわずか10分で、記者からの質問も受け付けなかった。

会談では、即時停戦という合意はできず、停戦交渉の引き延ばしを図ったプーチンの狙い通りとなった。プーチンは、侵攻の背景となった「根本原因」の除去を要求した。

また、ロシアに停戦を急がせるためにトランプが放っていた制裁の矢も、どこかに消えてしまった。7月14日にトランプが明らかにしたのは、ロシアが50日以内にウクライナとの停戦に応じない場合に、ロシア製品を輸入する国に対してアメリカが関税を課すという「2次関税」の方針である。その後、トランプは、50日以内という期限を8月8日に前倒した。

しかし、首脳会談後、トランプはこの追加の2次関税を当面見送ると述べた。これも、プーチンにとっては歓迎すべき決定である。

実は、期限の2日前にウィトコフはモスクワを訪ね、プーチンと会談したが、プーチンは、トランプ、ゼレンスキーと三者首脳会談を行うと提案して、制裁逃れを画策したのである。ウィトコフは、見事にその罠にはまってしまった。

プーチンにとっては、トランプによる厚遇で、国際社会の表舞台に復帰できたのみならず、停戦交渉を長引かせることができ、また制裁回避も実現した。これは外交的な大成功であり、その意味で、勝者がプーチン、敗者がトランプである。

今回の米露首脳会談は、「停戦の成否はゼレンスキー次第だ」と、責任をゼレンスキーに押しつける結果となった。

また、ウクライナ戦争とは別立てで、米露関係の改善に向かって協力することでも合意したようである。次回の会談は「モスクワで」というプーチンの問いかけに、トランプも同意したようである。

8月18日には、ゼレンスキーが訪米し、トランプと会談した。欧州首脳、つまりスターマー英首相、マクロン仏大統領、メルツ独首相、メラーニ伊首相、フォンデアライエン欧州委員会委員長も随行した。ウクライナ支持の欧州の主張をトランプに伝えるためである。

会談後に、トランプはプーチンに電話し、米露・ウクライナの3者首脳会談に向けて、労をとることを表明した。

ロシアとウクライナの主張は真っ向から対立

トランプは、停戦ではなく、和平を追求するという。しかし、そこに至るには、超えなければならない関門がある。

第一は、領土の分割問題である。プーチンは、すでに併合したクリミアに加えて、今占領しているウクライナ東部もロシア領にしようとしている。この点について、今回の首脳会談では、トランプは立場を明確にしなかったが、このプーチンの領土要求を飲む可能性がある。

しかし、ロシアは、国際法に違反して他の主権国家を侵略したのである。そのロシアが、希望通り領土を獲得することになれば、それは「力の支配」であり、「法の支配」ではない。

バルト三国やポーランドなど、ロシアに隣接する諸国が、自分たちの領土も武力でロシアに奪われると予想するのは当然である。陸続きのヨーロッパ大陸では、四方を海に囲まれた島国の日本とは、安全保障の感覚が違う。

18日の会談では、ゼレンスキー大統領も欧州首脳も、領土割譲には否定的な見解を示した。

そもそも、ウクライナの領土割譲を許せば、今後、ロシアを真似て、他国を侵略する国が増えていくことになる。

歴史の例を出せば、1939年11月30日にソ連軍がフィンランドに侵攻して始まった戦争（冬戦争）は、フィリピンが激しく抵抗した。1940年3月に停戦となり、フィンランドは領土の10％を割譲したが、独立は保つことができた。

今回も、そのような結果になるのだろうか。

ウクライナの安全は誰が、どう保障するのか

第二は、ウクライナの安全をどう保障するかという問題である。プーチンが「特別軍事作戦」を開始したのも、ゼレンスキーがウクライナのNATO加盟を進めようとしたからである。

旧ワルシャワ機構軍加盟国、つまり、ソ連の衛星国であった東欧諸国がソ連邦崩壊後に、次々にNATOに加盟した。それに危機感を抱いたプーチンは、最後の聖域としてウクライナのNATO加盟だけは絶対に許さないという方針を固めたのである。

自らの隣国に、アメリカの核ミサイルが配備されるのは阻止するという姿勢である。ウクライナに侵攻したのも、それが理由である。

トランプは、プーチンの立場を理解しており、ウクライナのNATO加盟は認めない方向である。

では、ウクライナの安全は誰が、どういう形で保障するのか。18日の会談では、トランプは、ヨーロッパ主体となって安全保障を提供し、それをアメリカが支援する方向を示唆した。

核兵器を所有する巨大な軍事大国ロシアを牽制するには、アメリカの軍事力が不可欠である。ところが、トランプは、アメリカがNATOの盟主の地位から降りても良いとすら言っており、この点も懸念材料である。

プーチンが狙っているのは、ウクライナの属国化か中立化である。

以上の2点について、イギリス、フランス、ドイツなど主要なヨーロッパ諸国は、ウクライナの立場を支持している。NATO加盟にも賛成である。今後は、アメリカとヨーロッパの協議が大きな意味を持ってくる。

第三の問題は、ウクライナの政治体制に関する議論である。主権国家の政治体制は、その国の国民が決める。

ゼレンスキーは、戦時中の戒厳令下で選挙ができない（これは憲法に則している）ことを理由に、任期が切れても大統領の座にある。このゼレンスキーを、プーチン「独裁者」と呼んでいる。

ロシアは、2024年に3月に、戦争中でも大統領選を行い、プーチンが9割近い得票で5度目の当選を果たしている。

ゼレンスキーは、停戦のために必要なら自分は大統領の座を去ると言っており、実際に、その可能性はある。ただ、問題は公正な選挙が行われて、次の指導者が決まるかどうかである。ロシアは、2014年にクリミア半島を独立させたときのように、様々な工作を行って、傀儡政権を作ろうとするであろう。その工作が成功すれば、ウクライナの独立は風前の灯火となる。

歴史の教訓

プーチンは、ロシア人が住む地域はロシアが統治すべきだとして、ウクライナ東部のドンバスを占領した。2014年3月には、住民投票という手段によってクリミア半島をロシアに併合した。ロシア人の住む地域だという理屈である。

この手法は、ヒトラーと酷似している。ヒトラーは、ドイツ民族が一つの国にまとまるべきだという考え（大ドイツ主義）であった。

1938年3月、ヒトラーは、大ドイツ主義を掲げてオーストリアを併合した（独墺合邦、アンシュルス）。

ヒトラーの次の標的はチェコスロバキアで、それはズデーテン地方に住むドイツ人が、ドイツへの併合を求めたからである。

そこで、1938年9月29日に、ヒトラーの別荘、ベルヒテスガーデンで英仏独伊の4ヵ国首脳会談が開かれた。これが、有名なミュンヘン会談で、チェンバレン、ダラディエ、ヒトラー、ムッソリーニの四首脳が集まって、チェコスロバキア問題を協議し、ドイツがズデーテン地方を10月以降接収することが確認された。これが、歴史上有名な「ミュンヘンの宥和」である

今のトランプ主導の停戦交渉は、このミュンヘンの宥和の再現のような様相を呈している。チェンバレン役がトランプ、ヒトラー役がプーチンである。チェコスロバキアがウクライナである。チェコスロバキアもウクライナも首脳会談には呼ばれていない。当事国を排除して、大国で決定するという悪しき例である。

ヒトラーの野心には限りがなく、次はチェコスロバキアの解体を求めていく。

1939年3月16日、ヒトラーは、チェコスロバキアを「ベーメン・メーレン（ボヘミア・モラビア）保護領」としてドイツ国に統合した。こうしてチェコスロバキアは地図上から消滅した。

ウクライナ停戦の仲介を試みるトランプは、チェンバレンがチェコスロバキアに譲歩を求めた姿勢と似ている。トランプには、第二次世界大戦に至る歴史を教える必要がある。

