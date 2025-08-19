シベリアンハスキーが今夜24時（20日0時〜）に新曲「ダーリン」を配信リリースする。また、初の音源集となる1stミニアルバム『生活にたゆたう』の店鋪販売もスタートした。

来たる9月3日（水）には下北沢Flowers Loftにて自身3度目となる自主企画ライブ＜夏が過ぎる頃に＞の開催を控えているシベリアンハスキーだが、新曲「ダーリン」はこの日の予習にうってつけとなる完全フロア志向のジャンプアップチューンだ。最近のライブではこの曲のイントロが始まると同時にオーディエンスが思い思いのジャンプで応じ、バンドと会場が一体となる光景がお馴染みとなっている。

さらに、バンドの初音源集としてこれまでライブ会場でのみ販売されていた1stミニアルバム『生活にたゆたう』の店舗販売もスタート。盤面にはメンバー直筆の作品タイトルが記入され、商品には特典のフォトプリントが封入されている。さらにタワーレコード渋谷店では店鋪限定特典として缶バッジもプレゼントされ、新宿店ではメンバー自筆サインが印字された特典レシートが期間限定発行される。

■Digital Single「ダーリン」

2025年8月20日（水）サブスク＆ダウンロード配信スタート

https://lnk.to/SiberianHusky_Darling

■1st mini Album『生活にたゆたう』

2025年8月20日（水）タワーレコード渋谷店・新宿店・タワーオンラインにて販売スタート

※CD-R商品 ＜収録曲＞1. アパートの一室で / 2. 星空を抱きしめて / 3. いたいよ / 4. しろくろ / 5. 愛する君となら / 6. ユー！

＜封入特典＞アー写フォト・プリント ※直筆タイトル入りディスク

＜渋谷店限定特典＞アーティストロゴ入り缶バッジ

＜新宿店限定特典＞アーティスト自筆サイン印字レシート発行（9/2まで）

SBHS-001 / \2,200（税込）

タワーオンラインhttps://tower.jp/item/6929795

＜シベリアンハスキー pre. 夏が過ぎる頃に＞

2025年9月3日（水）

＠下北沢Flowers Loft

出演：ENEMY FLECK、おとなりにぎんが計画、シベリアンハスキー

開場18:30 / 開演19:00

前売：￥3,000（＋1D） / 当日：￥3,500（＋1D）

チケット：LivePocket（https://t.livepocket.jp/e/20250903）

オフィシャルサイト：https://siberianhusky.fanpla.jp/