移籍志願で開幕戦欠場の中村敬斗、９月米国遠征は招集見送りか。森保一監督が明かした“選考基準”
2025年８月16日に浦和レッズが名古屋グランパスに２−１と勝利した後、日本代表の森保一監督が中村敬斗について言及した。
フランスリーグ２部のスタッド・ドゥ・ランスに在籍の中村は移籍を志願し、練習に参加できていない状況で、リーグ開幕戦を欠場した。この現状を森保監督は「本人や代理人の意向で動いていると思います。そこは我々が口を挟むところではないかなと」と捉えたうえで、「しかしながら、ひとりの選手としてクラブでピッチに立ってプレーしているところを、怪我や体調不良でなければ見たいな、という思いでいます」と付け加えた。
９月の米国遠征（６日にメキシコ代表、９日にアメリカ代表と対戦）に臨む日本代表メンバーに中村は選ばれるのか。その点について森保監督は以下のように答えた。
「基本的にはプレーしている選手を優先に選ぶべきです。ただ、まだ決めてないので総合的に考えます。これまでの活動で結果を出している、存在感を発揮している選手は、プレーしているカテゴリーを問わずに招集しています。彼（中村）は現状の中でプレーすることが、彼にとっても代表にとってもよければ呼ぶ可能性もありますが、基本的には所属チームでコンディションを上げている選手を招集する考えです」
招集見送りの可能性も現時点では否定できない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
フランスリーグ２部のスタッド・ドゥ・ランスに在籍の中村は移籍を志願し、練習に参加できていない状況で、リーグ開幕戦を欠場した。この現状を森保監督は「本人や代理人の意向で動いていると思います。そこは我々が口を挟むところではないかなと」と捉えたうえで、「しかしながら、ひとりの選手としてクラブでピッチに立ってプレーしているところを、怪我や体調不良でなければ見たいな、という思いでいます」と付け加えた。
「基本的にはプレーしている選手を優先に選ぶべきです。ただ、まだ決めてないので総合的に考えます。これまでの活動で結果を出している、存在感を発揮している選手は、プレーしているカテゴリーを問わずに招集しています。彼（中村）は現状の中でプレーすることが、彼にとっても代表にとってもよければ呼ぶ可能性もありますが、基本的には所属チームでコンディションを上げている選手を招集する考えです」
招集見送りの可能性も現時点では否定できない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”