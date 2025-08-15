Image: Amazon, Rakuten, KEEN

夏の足元、気づけば毎年ほぼ同じ一足に頼ってしまう……。

ギズ編集部員も例外ではなく、「今年もやっぱりキミに決めた！」となってしまう、選び抜いたスタメンがいます。

街歩きからアウトドア、フェス、海、川遊びまで。つま先ガード型からリカバリーサンダルまで、それぞれのライフスタイルやこだわりにぴたりとハマる相棒たち。

まだまだ終わらない夏を何倍もアクティブにしてくれる一足、きっとここにあります。

この一足でどこにでも行ける

アディダス「テレックス Hydroterra AT」

夏はつま先までカバーするシューズ風サンダルを愛用しています。通気性が良く、雨に濡れてもすぐ水が抜け、レジャーでも使える、という万能性がよい。 このサンダルはトレッキングも念頭においていて、ソールのゴツいパターンが濡れたアスファルトや岩でもグリップ力をキープしてくれるのがGOOD。バックル＆ストラップも、脱ぎはきのしやすさとホールド力の両立に成功しています。

（金本太郎）

かれこれ3年以上履いてます

KEEN「ユニーク」

サンダルってどれくらい持つものなんですかね。 このKEENのユニークはずいぶん前に購入して、そこから毎年スタメン入りしてます。普段もフェスやアウトドアも、とにかく汎用性高し！

（ヤタガイ）

自転車のペダルに爪先ぶつけても悶絶しない

KEEN「ゼラポート ツー サンダル」

長年「つま先が覆われていない」をサンダルの正義と思い込んでいたところ、つま先むき出しタイプのサンダルが履けなくなりました。 きっかけは、真夏のキャンプで履いたことから。つま先が覆われているので、石や小枝やらが落ちていても、ガシガシ強気に歩けます。また全体的な構造のおかげなのか、いつの間にか小石が入ってくる、というサンダルにありがちな地味なストレスもだいぶ減りました。 残念ながら後継モデルがなく、公式サイトで在庫が残っているのはウィメンズのみ。来年、アップデートして再販しないかなぁ。

（ハナサキ）

スニーカーみたいに履けるサンダル

メレル「ハイドロモック」

ペッタンコのサンダルもいいけれど、「足元にちょっとボリューム欲しいな〜」という時に重宝しています。 靴下を合わせればスキマから色が見えて可愛いし、スニーカーっぽく履けて、なんやかんや唯一無二のデザインすぎて手放せないのです。

（chisato kuroda）

全身バランスもとりやすいぽってり感

TAW&TOE「Zerovity Flipflop」

シュッとした形のリカバリーサンダルが流行り始めた頃、カウンター的に、まるっこいシルエットやボリューム感のある鼻緒に惹かれて購入したトー＆トーのサンダル。 鼻緒との相性がいいのか、よほど遠くまで歩かない限りは、指の股が痛くなることもありません。 Zerovityと名のつくだけあって、ふわふわ軽くてもちっとした踏み心地が楽しくて、かれこれ3年以上、毎年春先から大活躍しています。

（トダサチコ）