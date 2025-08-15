ギズ編集部員がえらぶ夏の相棒。今年のスタメンサンダルまとめ
夏の足元、気づけば毎年ほぼ同じ一足に頼ってしまう……。
ギズ編集部員も例外ではなく、「今年もやっぱりキミに決めた！」となってしまう、選び抜いたスタメンがいます。
街歩きからアウトドア、フェス、海、川遊びまで。つま先ガード型からリカバリーサンダルまで、それぞれのライフスタイルやこだわりにぴたりとハマる相棒たち。
まだまだ終わらない夏を何倍もアクティブにしてくれる一足、きっとここにあります。
この一足でどこにでも行ける
アディダス「テレックス Hydroterra AT」
夏はつま先までカバーするシューズ風サンダルを愛用しています。通気性が良く、雨に濡れてもすぐ水が抜け、レジャーでも使える、という万能性がよい。
このサンダルはトレッキングも念頭においていて、ソールのゴツいパターンが濡れたアスファルトや岩でもグリップ力をキープしてくれるのがGOOD。バックル＆ストラップも、脱ぎはきのしやすさとホールド力の両立に成功しています。
（金本太郎）
かれこれ3年以上履いてます
KEEN「ユニーク」
サンダルってどれくらい持つものなんですかね。
このKEENのユニークはずいぶん前に購入して、そこから毎年スタメン入りしてます。普段もフェスやアウトドアも、とにかく汎用性高し！
（ヤタガイ）
自転車のペダルに爪先ぶつけても悶絶しない
KEEN「ゼラポート ツー サンダル」
長年「つま先が覆われていない」をサンダルの正義と思い込んでいたところ、つま先むき出しタイプのサンダルが履けなくなりました。
きっかけは、真夏のキャンプで履いたことから。つま先が覆われているので、石や小枝やらが落ちていても、ガシガシ強気に歩けます。また全体的な構造のおかげなのか、いつの間にか小石が入ってくる、というサンダルにありがちな地味なストレスもだいぶ減りました。
残念ながら後継モデルがなく、公式サイトで在庫が残っているのはウィメンズのみ。来年、アップデートして再販しないかなぁ。
（ハナサキ）
スニーカーみたいに履けるサンダル
メレル「ハイドロモック」
ペッタンコのサンダルもいいけれど、「足元にちょっとボリューム欲しいな〜」という時に重宝しています。
靴下を合わせればスキマから色が見えて可愛いし、スニーカーっぽく履けて、なんやかんや唯一無二のデザインすぎて手放せないのです。
（chisato kuroda）
全身バランスもとりやすいぽってり感
TAW&TOE「Zerovity Flipflop」
シュッとした形のリカバリーサンダルが流行り始めた頃、カウンター的に、まるっこいシルエットやボリューム感のある鼻緒に惹かれて購入したトー＆トーのサンダル。
鼻緒との相性がいいのか、よほど遠くまで歩かない限りは、指の股が痛くなることもありません。
Zerovityと名のつくだけあって、ふわふわ軽くてもちっとした踏み心地が楽しくて、かれこれ3年以上、毎年春先から大活躍しています。
（トダサチコ）