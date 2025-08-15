¼þÊÕ¤ÇÌó4»þ´ÖÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¡Ä¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎJCT¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²£Å¾¤·Æ»¤ò¤Õ¤µ¤° ±¿Å¾¤ÎÃËÀ¤Ï°Õ¼±¤¢¤ê¥±¥¬¤ÎÄøÅÙ·Ú¤¯
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤Ë¤¢¤ë°ìµÜ¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç8·î15Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²£Å¾¤·Æ»Ï©¤ò¤Õ¤µ¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿31ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤â¤¢¤ê¥±¥¬¤ÎÄøÅÙ¤Ï·Ú¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Åì³¤ËÌÎ¦Æ»¤Î¾å¤êÀþ¤ÈÌ¾¿À¹âÂ®¤Î²¼¤êÀþ¤ò·ë¤ÖÆ»Ï©¤¬¡¢¤ª¤è¤½4»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
