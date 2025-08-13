TOCCA×美香×Lovécoの華やかコラボ♡数量限定コサージュ付きトート

上品で可憐な世界観を届けるレディスブランド『TOCCA』が、モデル・美香さんとテキスタイルフラワーブランド「Lovéco」とのトリプルコラボを実現。ドレス制作の残布をアップサイクルした特別なコサージュをあしらった「Flower in Heart bag」が誕生しました。色彩豊かなバッグと一点物の花飾りが、日常にロマンティックな彩りを添えてくれます。

数量限定♡アップサイクルで生まれた特別なバッグ

「Flower in Heart bag」は、ドレスづくりで生まれた残布をコサージュとして再活用し、国内で一点ずつ手作りされたサステナブルなアイテム。

バッグ本体はPINK、BLACK、BORDEAUX、BEIGEの4色展開で、コサージュは全10種。組み合わせは限定仕様で、ピンとクリップが付いており、バッグだけでなく洋服やヘアにもアレンジできます。

価格は税込17,600円。数量限定なので、早めのチェックがおすすめです。

ダイアナの絵画シリーズが新作登場♡芸術×ファッションの秋支度

美香さんこだわりのデザインと実用性

制作段階から携わった美香さんは、色合わせや素材選び、バッグのフォルムに至るまで細部にこだわり抜きました。シンプルでスッキリとしたフォルムに少しマチを加え、日常使いしやすい収納力を確保。

コサージュは立体感と華やかさを際立たせ、特別な日から普段使いまで幅広く対応。秋冬コーデはもちろん、シーズンレスで楽しめる逸品です。

販売スケジュールと入手方法

先行予約は2025年8月1日（金）12時から『TOCCA』オフィシャルサイトと公式通販「ONWARD CROSSET」でスタート。

全国8店舗の『TOCCA』ショップとオンラインで9月19日（金）より一般販売が開始されます。

限定コサージュやオンライン限定カラーもあるので、特設サイトでラインナップを確認してからのお買い物がおすすめです。

特別な花を日常に添えて

華やかさとサステナブルな想いが詰まった「Flower in Heart bag」は、単なるファッションアイテムを超えて、心に彩りをくれる存在。

コサージュの付け替えで印象を変えたり、洋服やヘアアレンジに加えたりと、毎日に小さなときめきをプラスできます。

TOCCAらしいロマンティックな魅力をまとったこのバッグと一緒に、あなたの秋のスタイルを楽しんでみませんか。