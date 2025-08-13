FREAK’S STORE×サウナー必見♡テンパレイ新作館内着＆バッグ登場

サウナーに人気のファッションブランド「SAUVENIR」とバンド「Tempalay（テンパレイ）」のコラボ第三弾が登場！全国のFREAK’S STOREや公式オンラインで、カラフルで個性派の館内着セットアップやメッシュバッグ＆タオルセット、クージーミニバッグが発売中です。8月11日の「あびばのんのん日」特別ロゴバージョンも展開♡おしゃれにサウナライフを楽しみたい方は必見です♪

テンパレイ×サウナーが生み出すカラフル館内着

今回のコラボでは、独特の世界観を持つテンパレイの音楽性を反映した鮮やかな館内着が登場。パイルや裏毛のセットアップが揃い、価格は5,995円～6,996円（税込）。

軽やかで動きやすく、サウナはもちろん普段着としても活躍しそうです。さらに、8月11日の「あびばのんのん日」記念に特別ロゴをあしらった限定バージョンも要チェックです！

ダイアナの絵画シリーズが新作登場♡芸術×ファッションの秋支度

汗をかくサウナ後にぴったりなメッシュバッグ＆タオルセットは3,300円（税込）、ミニサイズのクージーバッグは2,530円（税込）で展開。どちらも通気性がよく、カラフルなデザインが目を引きます。

サウナグッズとしてだけでなく、夏のお出かけや普段使いにもおすすめのアイテムです。全国のFREAK’S STOREやオンラインストアで購入可能です。

今回のコラボ連動企画「銭湯MODE」Vol.9では、女優・モデルの黒瀬ひなさんが登場。上野「北欧」で撮影されたファッションストーリーは、サウナ愛好家ならずとも必見の内容です。

公式サイトでチェックして、テンパレイコラボの世界観をより深く楽しんでくださいね♪

テンパレイとSAUVENIRの個性派コラボは、サウナー女子の新定番♡カラフルで機能的な館内着やバッグは、使いやすさはもちろんファッション性も抜群です。

8月11日の記念日ロゴバージョンも見逃せません♪全国のFREAK’S STOREやオンラインで手に入れて、サウナもおしゃれも思いっきり楽しみましょう♡