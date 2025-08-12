¡ÖÂæÏÑ¿Í¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡×ÂæÏÑ¤Î¡È¾ï¼±¡É¤ËÆüËÜ¿Í½÷À¤¬Âçº®Íð¡¡¡Ö³¤³°¤ÇÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡×
¡¡1½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¡¢É®¼Ô¤ÎÂæÏÑ¿Í¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¡Ö¤³¤Î¥ê¡¼¥ë¸«¤¿¡©¡×¤È¡¢¤¢¤ëSNSÅê¹Æ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³«¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÂæÏÑºß½»ÆüËÜ¿Í½÷ÀErica¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¡£´ØÀ¾½Ð¿È¤ÎÈà½÷¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ò´ØÀ¾ÊÛ¤Î²»À¼¤ÈÃæ¹ñ¸ì»úËë¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¤Í¤Î¿ô¤¬9.8ËüÄ¶¤ÈÂç¥Ð¥º¤êÃæ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂæÏÑ¤Î¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤ËÆüËÜ¿Í½÷À¤¬Âçº®Íð¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡Ë
¤Ê¤¼¡©¥Ó¥¸¥Í¥¹²ñÏÃÃæ¤ËÆÍÁ³¡Ö¾®¤µ¤¤¥Í¥º¥ß¡×
¡¡ÂæÏÑ¤Ç²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Èà½÷¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼è°úÀè¤È¤ÎÅÅÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢E¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅÏÃÁê¼ê¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ò3Ê¸»ú¤Û¤ÉÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤ÇÆÍÁ³¡¢¡Ö¾®Ï·ÁÍ¡Ê¥·¥ã¥ª¥é¥ª¥·¥å¡¼¡Ë¡×¡£¥·¥ã¥ª¥é¥ª¥·¥å¡¼¤È¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤¥Í¥º¥ß¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£¥Í¥º¥ß¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡£°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤º²¿ÅÙ¤«Ê¹¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Ï¡Ö¥·¥ã¥ª¥é¥ª¥·¥å¡¼¡×¤È¤¯¤êÊÖ¤¹¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡ÅÅÏÃ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤¬¤Ç¤¤ëÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¸òÂå¡£Erica¤µ¤ó¤Ï¡Ö±Ñ¸ì¤Ç¤¤ë¿Í¤ª¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¡Á¡×¤È°Â¿´¤·¡¢E¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢ÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤Þ¤¿¡Ö¥·¥ã¥ª¥é¥ª¥·¥å¡¼¡×¡£±Ñ¸ì¤Ç¤â¥Í¥º¥ß¤Ê¤ó¤«¤¤¡ª¤ÈÊø¤ìÍî¤Á¤¿Erica¤µ¤ó¡£¡Ö±Ñ¸ì¤Ç¥·¥ã¥ª¥é¥ª¥·¥å¡¼¤Ã¤Æ²¿¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö²¿¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤ËÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢¥·¥ã¥ª¥é¥ª¥·¥å¡¼¤È¤Ï¡Ö¡÷¡Ê¥¢¥Ã¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡×¤Î¤³¤È¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂæÏÑ¿Í¤ÎÈ¿±þ¡Ö±Ñ¸ì¤Ç¡÷¤ò²¿¤Æ¸À¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡ÂæÏÑ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëErica¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¨¡¨¡¥ê¡¼¥ë¤ò¸«¤¿¤Þ¤ï¤ê¤ÎÂæÏÑ¿Í¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¡¡¡Ö¡Ø¾®Ï·ÁÍ¤Ã¤ÆÂæÏÑ¿Í¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡ª¡Ù¡Ø±Ñ¸ì¤Ç¤â¾®Ï·ÁÍ¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¡Ø»ä¤â±Ñ¸ì¤Ç¡÷¤ò²¿¤Æ¸À¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ø°ÊÁ°³¤³°¤Ç¡Élittle mouse¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÄÌ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¡ØµÕ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¿¤È¤¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¢¥Ã¥È¥Þ¡¼¥¯¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡ª¡Ù¡Ø¡÷¤ÎÆÉ¤ßÊý¤ÇÂæÏÑ¿Í¤«¤É¤¦¤«¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤Í¡Ù¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ä¡£ÂæÏÑ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¾®Ï·ÁÍ¡Ù¤¬¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êº®Íð¤ò¾·¤¯É½¸½¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡÷¤Î¸Æ¤ÓÊý¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÂæÏÑ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡¥Ð¥º¤ëÍ½´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤ÏÅÓÃæ¤Ç»ëÄ°¤ò¤ä¤á¤Æ¥¹¥¥Ã¥×¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¤ÎÍ§Ã£¤ä²ÈÂ²¤Ë¡Ø¤Ê¤¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢¤³¤Ê¤¤¤À¤Ê¡Á¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»¨ÃÌ·Á¼°¤Ç¡¢1Ê¬25ÉÃ¤â¥À¡¼¥Ã¤È¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£»ä¤Î´ØÀ¾ÊÛ¤ÈÏÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤è¤µ¤â¸ú¤¤¤Æ¤¿¤ó¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂæÏÑ¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ø¤ª¤â¤í¤¤¡Ù¤È¡Ø²Ä°¦¤¤¡Ù¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø²Ä°¦¤¤¡Ù¤è¤ê¡Ø¤ª¤â¤í¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤¦¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡¡É®¼Ô¤Ï¸½ºß¡¢ÂæÏÑ12Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¥·¥ã¥ª¥é¥ª¥·¥å¡¼¡×¤ÏÂæÏÑ¤Ç²ñ¼Ò¶Ð¤á¤ò»Ï¤á¤¿2Ç¯ÌÜ¤ËÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤â±Ñ¸ì¤Ç¤â¡Ö¥¢¥Ã¥È¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¶µ²Ê½ñ¤Ç½¬¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏErica¤µ¤óÆ±ÍÍ¤Ë²¿¤Î¤³¤È¤«Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤º¡¢¡Ö¥Í¥º¥ß¡×¤«¤é»¡¤·¤Æ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¥Þ¥¦¥¹¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯´Ö¸ì³Ø³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢¾¯¤·¤À¤±¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¸ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¤¬Ê´¡¹¤ËºÕ¤«¤ì¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤ÇÄ¹¤¯À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤â¡¢¡÷¤Ï¥Í¥º¥ß¤Î·Á¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Coco¡Ë