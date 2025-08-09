冷房対策や日差し避け、秋コーデへのスイッチに使えるカーデは、なんとなく手持ちのもので済ませているとコーデ自体も台無しに……。好評発売中の美人百花9月号ではアイテムによって最適なカーデと着こなしテクをレクチャーしているのでぜひチェックして！ ということで今回はTシャツに合わせるべきカーデをご紹介します。

Tシャツには「クロップト丈カーデ」でスタイルアップ！

Tシャツは裾インして目線を上げ、スタイルアップを。合わせるカーデもクロップト丈を選び、Tシャツと腰位置を合わせれば完璧なバランスに！ 白でつないだコーデには濃色カーデを合わせ、裾位置のアピールで脚長見えを狙って。

カーディガン￥23,100、Tシャツ￥16,500/ともにブルーレーベル・クレストブリッジ(SANYO SHOKAI) スカート￥16,500/Noëla イヤリング￥99,000/ケンゴ クマ プラス マユ(ヴァンドームヤマダ) バッグ￥71,500/メアリ オル ターナ(AL Design Inc.) 靴￥26,400/銀座かねまつ(銀座かねまつ６丁目本店)

掲載：美人百花2025年9月号「秋のはじめはカーディガンから」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/入江未悠 ヘアメイク/朝日光輝(SUNVALLEY) モデル/泉里香 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部