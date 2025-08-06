◇アジアカップ 1次リーグB組 日本99ー68シリア（2025年8月6日 サウジアラビア キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク21位）は、アジアカップ1次リーグB組の初戦でシリア（同71位）と対戦。前半は攻守にミスを連発して9点リードを許したが、後半は吉井裕鷹(27＝三遠)の大活躍で逆転に成功。アジアカップ初戦は逆転勝利で白星発進を決めた。次戦は8日にイラン（同28位）と対戦する。

「前半はうちのバスケが上手くできなかった」

試合後のトム・ホーバスHCの開口一番だった。

第1Qは、開始早々に富永がドライブインから相手の反則を誘って3点プレーを成立させるなど8―0のランを決めて最高の立ち上がりを見せた。しかしその後はターンオーバーを犯すなど点差を縮められた。終了間際に富樫が3Pシュートを決めて、このクオーターは18―13で終えた。

しかし第2Qは引き続きミスが多く、3―11のランを決められて逆転を許した。シリア応援団の大歓声が響き渡る完全アウェーの中で、その後もリードを広げられて苦しい展開が続いて、前半は32ー41と9点リードを許して折り返した。

第3Qは開始早々に吉井が流れを変えた。2本の3Pシュートを決めるなど攻守に大暴れ。チームも勢いに乗ってこのクオーターは28―10と相手を圧倒して逆転に成功した。

第4Qも開始早々に吉井がドライブインから相手の反則を誘い、3点プレー成立させてチームをけん引した。その後もここまで3Pシュートが不発だった富永も2連続で3Pシュートを決めた。リードを守り切って逆転勝利を飾り、アジアカップ白星発進を決めた。

「前半はうちのバスケが上手くできなかった。後半は特別なことでなく、細かいことをちゃんとやろうとなった。試合は40分間だけど、自分たちのプレッシャーディフェンスが効きました」と試合を振り返った。

後半大活躍した吉井についても「本当に凄かった。パッションとエナジーに助けられた」と称賛した。

後半の良いリズムのバスケットが次戦にもつながるという。最後に「ちゃんとやったら良いチームになると思います。頑張ります！」と意気込んだ。