ラグジュアリーホスピタリティの象徴「JWマリオット・ホテル東京」が、2025年10月2日に開業を決定し、宿泊予約の受付をスタート。

心満たされる静謐なひとときを過ごせる「JWマリオット」ブランドのホテルが、東京・高輪に誕生します☆

「JWマリオット・ホテル東京」開業

開業日:2025年10月2日(木)

住所:〒108-0074 東京都港区高輪2丁目21-2

ホテル代表電話:03-3434-7070

東京・高輪の新街「TAKANAWA GATEWAY CITY」の高層階に、ラグジュアリーホテル「JW マリオット・ホテル東京」が誕生。

2025年10月2日に開業が決定し、公式サイトでは宿泊予約の受付がスタートしました!

「JWマリオット」は、マリオット・インターナショナルが展開する、30以上のブランドの中で最上位に位置づけられるラグジュアリーブランド。

JWマリオット・ホテル東京は、その国内2軒目にあたり、首都圏で初の「JWマリオット」ブランドホテルです。

創業者ジョン・ウィラード・マリオット(John Willard Marriott)氏の名を冠し、「心温まるエレガンス」が「JWマリオット」ブランドのコンセプト。

マインドフルネスの精神とともに、ゲスト一人ひとりが“今この瞬間”を豊かに味わう体験が提供されています。

世界各地で展開されるJWの哲学が、歴史と自然が息づく高輪の地にて、新たに結実。

静謐さと洗練が交差する空間で、深い安らぎと心に残る滞在が提供されます!

江戸時代に御殿山を擁する名勝として知られた高輪は、桜や月見の名所として、人々に親しまれてきた土地。

そんな立地にある、JWマリオット・ホテル東京のインテリアデザインを手がけたのは、世界有数のラグジュアリーホテルの実績を数多くもつデザインスタジオ「Yabu Pushelberg」です。

かつての風景や禅の庭から着想を得たインテリアは、“高輪に再び憩いの場を創出する”というコンセプトのもと、繊細でエレガントな空間を演出しています☆

レセプションの天井には、かつての高輪の風景を浮世絵の様式で描いたアートを用いて、ゲストを温かく迎える空間に!

スイートを含む200室のゲストルームのほか、多様な施設を整え、上質なサービスが提供されます。

地中海料理や日本料理など、レストランにロビーラウンジ、バーなど多彩なダイニング・エクスペリエンスを楽しめる施設が充実。

屋内プールに、フィットネスやスパなども備え、ゲスト一人ひとりの心に残る、特別なひとときを届けます☆

客室

JWマインドフルデラックスツイン

スイートを含む全200室のゲストルームは、“禅”の美意識に着想を得た、深い藍色と琥珀色が基調とする静謐なデザイン。

スイートを含む9室は「JWマインドフルルーム」として、特別なウェルネス体験がゲストに提供されます!

ベイデラックスキング

マインドフルネスをテーマにした設えや専用プログラムを用意し、滞在中の心と身体の調和をサポート。

また、エグゼクティブラウンジが利用可能な客室も用意されます。

レストラン、ロビーラウンジ、バー

JWラウンジ

館内には、日本が誇る繊細なおもてなしの心と「JWマリオット」ブランドが築き上げたラグジュアリーの精神を融合させた、6つのレストランとロビーラウンジ、バーを設置。

ゲスト一人ひとりの心に深く刻まれる、特別な体験を届けてくれます。

2人のミシュランシェフが監修する割烹料理「Saki(咲)」では、一口ごとに季節の物語を紡ぐ創作料理を提供。

料理の余韻を引き立てるペアリングもあり、おまかせスタイルで楽しめます!

モダン地中海料理 セフィーノ

地中海の感性と日本の美意識が融合するモダン地中海レストラン「Sefino(セフィーノ)」も、ミシュランシェフが監修。

素材の産地やサステナビリティに配慮しながら、太陽の恵みを感じる風味豊かな料理や、魅惑的なスパイスによる洗練されたガストロノミック・エクスペリエンスが提供されます。

日本料理 華香

日本料理「kakō (華香)」では、四季の移ろいを感じる旬の素材を使い、その持ち味を丁寧に引き出した料理を提供。

静けさと気品漂う空間で味わう、選び抜かれた地酒や焼酎、ワインとのマリアージュが心をほどく贅沢なひとときを演出します!

クロワッサンバー「Le Cres(ル・クレス)」は、繊細に焼き上げたクロワッサンと、香り高いスペシャルティコーヒーが愉しめる場所。

ここで提供するクロワッサンは、パティシエの手により一つひとつ丁寧に作られ、その佇まいはまるでデザートのよう☆

抹茶や柑橘など、和素材を取り入れたユニークなフレーバーも展開予定です。

また、スカイラインを望む洗練されたカウンターでは、イートインはもちろんギフトやテイクアウト用のペストリーとスイーツも販売。

日常のなかに、上質なときめきを添える、“JWスタイルのご褒美”が提供されます!

JWバー

ホテル30階に位置する「JW Bar」は、東京のパノラマビューとともに、“洗練された時間”を提供するデスティネーションバー。

クラシックカクテルをモダンに昇華させたシグネチャードリンクや、銘醸からブティックまで網羅したシャンパンのグラスセレクションが揃います。

スピリッツを収めた“コレクション・ドロワー”には、希少なスコッチやジャパニーズウイスキーが並び、ロゴ入りの氷とともに供される一杯が五感を満たす体験に昇華。

こだわりのラインナップが、日常から解き放たれた非日常の時間を演出します。

料理はJWバーガーなど、ホテルを象徴する逸品を取り揃え、ペアリングとの相乗効果も愉しめる場所に!

静かな贅沢と、語らいが深まる空間を作り上げています。

スパ、フィットネスセンター

屋内プール

「SPA by JW」では、心と身体の調和をテーマに、癒し・活力・深いリラクゼーションを叶えるトリートメントを展開。

英国発のアロマセラピーアソシエイツを使用した施術や、心身の再調律を促すマインドフルネスプログラムも用意されます。

さらに、幻想的な夕陽を臨む屋内プールや、24時間利用できるフィットネスセンターも!

SPA by JW レセプション

日常の喧騒から離れ、心身のバランスを整える軽いエクササイズやストレッチなどを取り入れた、マインドフルネスプログラムも用意されます。

宴会場

JWボールルーム

日本初の270度可動式LEDウォールを完備したJWボールルームと、6つのミーティングルームを擁し、ゲストの要望に合わせたイベントやウェディングなど特別な行事に対応。

晴れた日は富士山を臨み、夜は宝石のような東京の夜景が楽しめます☆

東京・高輪に、首都圏で初となる「JWマリオット」ブランドのホテルが開業。

2025年10月2日に開業する「JWマリオット・ホテル東京」の紹介でした!

Image courtesy of Yabu Pushelberg

