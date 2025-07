表参道ヒルズで「メディコム・トイエキシビション2025」開催。さまざまなジャンルから総勢約900点の新作アイテムが大集結

トイとアートを発信するメディコム・トイは、7月26日から7月31日までの6日間、表参道ヒルズ 本館地下3階「スペースオー」にて『MEDICOM TOY EXHIBITION ’25』を開催します。「会場風景」photo by FASHION HEADLINEBE@RBRICK TM & © 2001-2025 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

今年6月に設立29周年を迎え、一年後に迫った大きな節目へと突き進むメディコム・トイ。そんな本年のエキシビションは「もし、100年前にメディコム・トイがあったら」という、時空を超えた“if”の世界をテーマに展開します。さまざまな価値観が揺れ動く今だからこそ、同じく激動の時代であった100年前に目を向けることで、メディコム・トイがこれまで大切にし、挑み続けてきたモノづくりの本質を見つめ直す、コンセプチュアルな試みとなっています。【開催記念品】BE@RBRICK メディコム・トイ エキシビション 2025 400%1万6,500円(税込) 全高約280mmBE@RBRICK TM & © 2001-2025 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.会場には、BE@RBRICK、MAFEX®︎、UDF、ソフビなど、時代を超えて愛されるプロダクトの新作が大集結。日常を楽しく彩るMLEやFABRICK®︎の最新アイテムもそろい、あらゆる文化や価値観を超えて広がる、唯一無二のメディコム・トイの世界が体感できます。映画、特撮、漫画、アニメ、アート、音楽、ファッション、さまざまなジャンルから総勢約900点の新作アイテムがならびます。さらに、「カリモク」との20年以上に及ぶコラボレーションアイテムを一堂に展示するアーカイヴ特別展示や、商品の購入者が楽しめる会場内アトラクションも用意されるとのこと。マーケットにとらわれず「自分たちが欲しいものを作る」というメディコム・トイの哲学が織りなす唯一無二の展示空間を、時間を気にせず、心ゆくまで楽しみたい。「会場風景」photo by FASHION HEADLINEBE@RBRICK TM & © 2001-2025 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.「会場風景」photo by FASHION HEADLINE【開催記念品】※一例BE@RBRICK ROYAL SELANGOR IRON MAN MARK III 400%29万4,800円(税込) 全高約280mm© 2025 MARVELBE@RBRICK TM & © 2001-2025 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK SHELTERBANK THE HUMAN BEAR 400%4万8,000円(税込) 全高約280mm© SHELTERBANKBE@RBRICK TM & © 2001-2025 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK カリモク パドゥーク 200%6万500円(税込) 全高約135mmBE@RBRICK TM & © 2001-2025 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.※監修中のサンプルを撮影しているため、発売商品とは一部異なる場合があります。※BE@RBRICK 1000%サイズのお持ち帰り分のご用意数には限りがあります。※イベント販売終了後、メディコム・トイ直営各店舗及び運営オンラインストア各店他での発売も予定しています。※開催記念商品のラインアップに追加がある場合があります。メディコム・トイ オフィシャルブログ (http://www.medicomtoy.tv/blog)でご確認ください。MEDICOM TOY EXHIBITION ’25(メディコム・トイエキシビション2025)主催:株式会社メディコム・トイ期間:2025年7月26日(土)〜2025年7月31日(木) ※会期中無休開場時間:11:00 〜20:00 ※入場は閉場の30分前まで会場:スペースオー[表参道ヒルズ本館地下3F]東京都渋谷区神宮前4-12-10入場料:無料内容:2025〜26年発売予定の新商品サンプルの展示、アーカイヴの特別展示など。開催記念商品の販売、会場内で楽しめるコンテンツもあり。販売商品:開催記念商品各種ほかお問合せ先:[展示会・開催記念商品・入場について]メディコム・トイユーザーサポート(平日11:00〜18:00)TEL:03-3460-7555[会場について] ※会期中のみ表参道ヒルズイベント会場連絡先TEL:03-3497-0360※7/26更新(画像追加)