お笑い芸人ガンバレルーヤが生成AI映像でCM出演、世界各国で休暇を堪能　でも実は本人たちの稼働はたったの16分！

HUMAN LIFEは、世界135の国と地域で利用できる海外専用Wi-Fi「ZEUS WiFi for GLOBAL」の広告キャラクターである人気お笑い芸人のガンバレルーヤを起用した新WEB CM「AIガンバレルーヤ」篇を2025年4月21日から公開した。●AI素材撮影は2人合計で16分9秒新WEB CMの制作にあたり、月に半分は海外で過ごす多忙なガンバレルーヤの2人との海外ロケ敢行が難しいため、2人の全身を360度撮影してAI生成し、デジタルツイン素材“AIガンバレルーヤ”が誕生。新WEB CMは、デジタルツイン素材を活用し、本人の稼働を最低限に海外の様々な国で「ZEUS WiFi for GLOBAL」を使って快適に休暇を楽しむ姿を実現した。

海外休暇シーン制作のためのAI素材撮影にかかった時間は、よしこさんが8分18秒、まひるさんが7分51秒で2人合わせて16分9秒。また、WEB CMの公開に合わせて、超多忙なガンバレルーヤの2人に代わって、“AIガンバレルーヤ”が世界中で休暇を楽しむ姿が見られるX公式アカウント「AIガンバレルーヤ(休暇旅行中)」も公開されている。さらに、2025年4月21日から2025年5月11日までの期間、「AIガンバレルーヤ(休暇旅行中)」のX公式アカウントをフォロー&AIガンバレルーヤに旅行させてあげたい国を記載してリポストすると旅行券10万円が5名様に当たるキャンペーンも実施している。■ ZEUS WiFi for GLOBAL CM「AIガンバレルーヤ」篇(30秒):●新WEB CM「AIガンバレルーヤ」篇 ストーリーハワイのビーチでくつろいだり、エジプトでラクダに乗ったり、韓国でサンナッチを食べたり、世界各国で楽しく観光するガンバレルーヤ。束の間のバケーションを楽しんでいるかと思いきや、「ってちょっと!私たちどこにも行ってないんですけど!」とナレーション。これらは全てAIで生成された映像。多忙な2人の代わりに、AIで再現した“AIガンバレルーヤ”に休暇をプレゼントした今回のWEB CM。海外の様々な国で優雅なバケーションを過ごす、普段のガンバレルーヤとは違った一面が垣間見える“AIガンバレルーヤ”に注目してほしい。●新WEB CM「AIガンバレルーヤ」篇 撮影メイキング●デジタル世界の“AIガンバレルーヤ”が世界旅行へ、前代未聞の最新撮影とは?月の半分以上は海外ロケという多忙な2人のため、今回海外での撮影は断念。しかし、そんな状況を逆手に最新技術を使った“AIガンバレルーヤ”が世界を旅する今までにないCMになっている。都内某所の特殊な撮影スタジオに登場した2人は、どんな撮影になるか、まだわかっていない様子。●360度あらゆる角度から“AIガンバレルーヤ”を撮影するカメラはなんと101台AI生成のため、なんと101台ものカメラで、被写体を360度ぐるりと取り囲むように配置した特別なスタジオで全身を撮影。続いて、バストアップでいろいろな表情で撮影していきます。101台のカメラによる「カシャ!」と同時に鳴り響く大量のシャッター音は、少し異様な光景。しかし、プリクラ世代という2人はシャッターに合わせての撮影はお手のもの。いつも通りの豊かな表情を撮影することに成功したのでした。●ナレーション通り、どこにも行かぬまま、撮影はあっという間に終了最後に、ナレーションブースでの撮影が行われ、「私たちどこにも行ってないんですけど?」というナレーション通り、海外ロケもないまま、現実世界の“リアルガンバレルーヤ”は予定より大幅に早く撮影を終えた。●ガンバレルーヤCM撮影インタビュー●大量のカメラでの撮影にガンバレルーヤの2人も驚き多忙な中でのAIを駆使した撮影ということで、いつもと違った点を聞くと、「101個のカメラに囲まれて緊張しました!」と今回ならではの撮影方法に驚いていた。撮影時間については、「入り時間もだいぶゆっくりで、合間も余裕があったのでミステリードラマの考察をしてたんですが、撮影中に犯人を当てられるくらい余裕があって本当に楽しかったです(笑)」と束の間の癒しになった様子だった。●海外ロケの多い多忙な2人 海外にいる期間はなんと1年の半分今回の企画の背景でもある多忙さについては、「多忙というほどではないですが、月の半分は海外で過ごしていて、いまここ(日本の撮影現場)にいるのもちょっとトランジットみたいな感覚なんです」と拠点が海外であることを明かした。また、広告の公開がGWに近いことから、休暇が取れたら行きたい場所を聞くと、「プライベートでもロケでもハワイには行ったことがなくて、私たちはお互いの家族をハワイに連れていくっていう夢があるんです。」と仲が良い2人だからこその夢について話をしてくれた。●海外ロケが多い2人もサクサク動く「ZEUS WiFi for GLOBAL」に太鼓判「ZEUS WiFi for GLOBAL」の特徴である事前に自宅でも端末を受け取れるという点にちなんで、海外ロケの準備に関するエピソードを聞くと、「Wi-Fiの管理はいつもよっちゃん(よしこさん)に任せてるんですけど、この子がもう本当に忘れる…、なので事前にお家にWi-Fiが届くのはめっちゃありがたいです。“事前”、大好きな言葉です(笑)」とよしこさんのおっちょこちょいなエピソードも。また、Wi-Fiがなく困ったエピソードについては、「同じホテルに泊まっていても、Wi-Fiがないとマネージャーさんとの連絡が途絶えてしまったり、お水が欲しいけど調べられなかったり、すごく困りました…」「ZEUSのWi-Fiはどこの国に行っても電波がサクサク使えるから本当に安心なので、普段のロケでも使わせていただいています」「モンゴルでは移動だけで14時間でとても長くて、大草原の一本道をただ走るだけみたいなときはZEUSのWi-Fiのおかげでドラマも一本まるまる見られて、本当に助けられました。なくてはならない存在です」と海外ロケが多いガンバレルーヤの2人ならではのエピソードも飛び出した。●“AIガンバレルーヤ”が世界中を旅行する様子を発信するXアカウントを開設ZEUS WiFi for GLOBALから休暇をプレゼントされた“AIガンバレルーヤ”が世界中を旅行する様子を発信するX公式アカウント「AIガンバレルーヤ(休暇旅行中)」(@zeus_wifi_ai)を開設。超多忙な本物の2人の代わりに、世界旅行を楽しむ“AIガンバレルーヤ”の様子を楽しんでほしい。●「旅行させてあげたい国」を投稿すると豪華プレゼントが当たるキャンペーンを実施X公式アカウント「AIガンバレルーヤ(休暇旅行中)」(@zeus_wifi_ai)では、本アカウントをフォローし、「AIガンバレルーヤに旅行させてあげたい国」を記載してキャンペーン投稿を引用リポストすると、抽選で旅行券10万円が5名様に当たるキャンペーンが実施されている。●キャンペーン概要応募期間2025年4月21日〜5月11日応募方法1:X公式アカウント「AIガンバレルーヤ(休暇旅行中)」(@zeus_wifi_ai)をフォロー2:「AIガンバレルーヤに旅行させてあげたい国」を記載してキャンペーン投稿を引用リポスト賞品旅行券10万円分×5名様公式サイトキャンペーンページhttps://zeuswifi-global.jp/ai/#cp-terms●「ZEUS WiFi for GLOBAL」の特徴●業界最安値級のお手頃価格空港に店舗を持たないことで低価格を実現。また、定期的に他社の価格をリサーチしているため、業界最安値級で提供することが可能。●4タイプの容量から選択し、世界135の国と地域で利用可能世界135の国と地域に対応し、周遊プランも用意。さらに、1日あたりの容量が「300MB」「500MB」「1GB」「無制限」の4タイプから選べる。●受け取り方法は「自宅」・「空港のコンビニ」から選択でき、返却も簡単端末の受け取りは「自宅」・「空港のコンビニ」から選択可能。自宅受け取りの場合は、事前に自宅に端末が届くため、空港でカウンターを探したり並んだりする必要がなく、出国の直前で慌てる心配がない。さらに宅配便・ポストから返却のため、帰国後は真っ直ぐに帰宅できる。また、レンタル期間は出発日から帰国日なので、余計な日数分のレンタル料を支払う必要もない。●4G/LTE回線の高速通信世界のどこでも4G/LTE回線のため、快適な通信が可能。※通信速度は渡航する国や地域のネットワーク環境により異なります。4G/LTEの電波を掴まない場所に移動した際は、3Gまたは2Gに接続することがあります。※ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度低下や通信不可となることがあります。●24時間365日対応の多言語通訳サポート付き「ZEUS WiFi for GLOBAL」の利用期間中、観光名所やレストラン、医療機関や交通機関などで困りごとがあった際に多言語で通訳サポート。通常有料オプションとなるが、新サポート開始に伴い、無料で試せるキャンペーンも実施中。※言語によって対応時間が異なります。※皆様が快適にご利用いただけるよう、お時間を区切らせていただく場合がございます。