完全にバトルだ…! YouTubeチャンネル「AtinasMatte」では、カモメと2匹の猫がケンカする様子が配信され、動画のコメント欄には「わざと猫をからかってるのかな? すごく賢いカモメだ」「猫が頑張って戦おうとしてるのがかわいい」との声が続出しました。

猫「おまえはなにものニャ」

注目を集めたのは「Angry Seagull trying to attack my cats through a window」という動画。

動画は、黒白の毛をした猫とカモメが窓越しに対面しているところから始まります。猫が「おまえはなにものニャ」と問いかけるように鳴くと、カモメが大きな声で「キー!」と鳴きだしました。

すると画面左から、異変を感じた茶色の猫も登場。「どうしたニャ?」と窓に駆け寄ってきました。仲間がやってきて心強くなったのか、黒白の猫がカモメに向かって猫パンチ。しかし、窓ガラスが間に挟まっているので効果はありません。

なおも鳴き続けるカモメに向かって、黒白の猫はニャーニャーと鳴きながら伏せのポーズ。狙いを定めているのでしょうか? そして「これでもくらえニャ!」とまた猫パンチ。カモメは一瞬ビクッとしますが、「窓があるから怖くないもんね」とでもいうように気にも止めません。

そこへ、少しの間身を引いていた茶色の猫が再び登場。猫が2匹になったことに驚いたのか、カモメは一歩引いて構えます。しかし茶色の猫は「ここは任せたニャ!」とでもいうようにまたどこかへ行ってしまいました。

やはり、ここは黒白の猫とカモメの一騎打ちとなりそうです。「早くどこかへ行くニャ」「やだね! もう構わないでくれよ」とばかりに、双方のにらみ合いは続きました。

結局、決着がつかないままに動画は終了。視聴した人たちからは「猫の必死さが面白い」「カモメはケンカしたかったんじゃなくて、ただ友達になりたかっただけかも」などのコメントが上がっていました。くすっと笑えて癒やされるバトルを、ぜひ動画でチェックしてみてください。