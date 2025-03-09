¡ÖÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¬Â¿¤¤¡×¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ä¡ª¡¡½÷À¤¬¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¡ÖÃËÀ¤Î²ñÏÃ¡×¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¡ÈÆÃÄ§¡É1°Ì¤Ï¡©
¡¡Îø°¦¡¦º§³è¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëBright Management¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÂÐÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Î²ñÏÃ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÏÃ¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿·Ð¸³¡Ö¤¢¤ë¡×8³äÄ¶
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯1·î22Æü¤«¤éÆ±·î24Æü¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¼ÂºÝ¤ËÃËÀ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë20Âå¡Á30Âå¤Î½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¡£331¿Í¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´²óÅú¼Ô¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¼ÂºÝ¤ËÃËÀ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿ºÝ¡¢²ñÏÃ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤¬¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¡×¡Ê60.1¡ó¡Ë¡¢2°Ì¤¬¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¡×¡Ê22.7¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Î8³äÄ¶¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¼ÂºÝ¤ËÃËÀ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿ºÝ¡¢²ñÏÃ¤Ë´Ø¤·¤ÆÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂÐÌÌ»þ¤Î²ñÏÃÎÏ¤Ï¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥°Õ¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÇÂ¿²óÅú¤¬¡ÖÈó¾ï¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¡Ê64.7¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÂ¿¾¯±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¡Ê30.8¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¡ÖÂÐÌÌ»þ¤Î²ñÏÃÎÏ¤Ï¤½¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥°Õ¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬9³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¹¥°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î²ñÏÃ¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Á´²óÅú¼Ô¤Ë¡Ö¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î²ñÏÃ¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÄ§¡×¤òÊ¹¤¤¤¿·ë²Ì¡¢1°Ì¤¬¡Ö²ñÏÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê71.0¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢2°Ì¤Ï¡Ö¾Ð´é¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÏÃ¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê³Æ56.2¡ó¡Ë¤ÇÆ±Î¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢3°Ì°Ê¹ß¤â²óÅúÎ¨40¡ó°Ê¾å¤Î²óÅú¤¬Ê£¿ôÊÂ¤Ó¡¢¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î²ñÏÃ¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÄ§¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Î½Ð²ñ¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëºîÀ®¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¸ò´¹¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÐÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Î¡Ø²ñÏÃÎÏ¡Ù¤¬Âç¤¤Ê¸°¤ò°®¤ë¾ìÌÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÆÃ¤Ë¡¢Îø°¦¤ò°Õ¼±¤·¤¿½éÂÐÌÌ¤ä½é´ü¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡ØÏÃÂê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ù¡Ø¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ìò³ä¤¬°ÅÌÛ¤Î¤¦¤Á¤ËÃËÀ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¡Ö½éÂÐÌÌ»þ¤ÎÃËÀ¤È¤Î²ñÏÃ¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©