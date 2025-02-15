OpenAI¤¬¡Ö¼èÄùÌò²ñ¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤Ç¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤ÎÇã¼ýÄó°Æ¤òµñÈÝ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½
2018Ç¯¤ËOpenAI¤ÎÇã¼ý¤òÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ±¼Ò¤Ë974²¯¥É¥ë(14Ãû8000²¯±ß)¤Ç¤ÎÇã¼ý¤òÄó°Æ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£OpenAI¤Î¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤Ï¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÇã¼ýÄó°Æ¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯2·î15Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆOpenAI¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö¼èÄùÌò²ñ¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤Ç¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤ÎÇã¼ýÄó°Æ¤òµñÈÝ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://techcrunch.com/2025/02/14/openai-says-its-board-of-directors-unanimously-rejects-musks-bid/
2025Ç¯2·î10Æü¡¢¥Þ¥¹¥¯»áÎ¨¤¤¤ëÅê»ñ²È¥Á¡¼¥à¤¬OpenAI¤Ë974²¯¥É¥ë¤Ç¤ÎÇã¼ý¤òÄó°Æ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥¯»á¤Ë¤è¤ëÇã¼ýÄó°Æ¤Ï¡¢OpenAI¤Î±ÄÍø´ë¶È¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»î¤ß¤Î¿·¤¿¤Ê°ì¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢OpenAI¤Î¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÇã¼ýÄó°Æ¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤ÎX(µìTwitter)¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤¨¡¢·ë¹½¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¡¢Twitter¤ò97²¯4000Ëü¥É¥ë(Ìó1Ãû4800²¯±ß)¤ÇÇã¼ý¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ä©È¯Åª¤ÊÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¹¥¯»á¤¬OpenAI¤ÎÇã¼ý¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Îµ»ö¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤¬Ìó15Ãû±ß¤ÇOpenAI¤ÎÇã¼ý¤òÄó°Æ¤â¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤¬Â¨µñÈÝ¡¢µÕ¤Ë¡ÖTwitter¤ò1.5Ãû±ß¤ÇÇã¼ý¤¹¤ë¡×¤ÈÄ©È¯ - GIGAZINE
2·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢OpenAI¤Î¼èÄùÌò²ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ê¥¹¥Ð¥¦¥à»á¤¬¡Ö(¥Þ¥¹¥¯»á¤ÎÄó°Æ¤ÏOpenAI¤Î)Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤òÀµ¤·¤¯ÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Andy Nussbaum, outside counsel representing OpenAI¡Çs board, with a statement on Musk¡Çs bid: pic.twitter.com/3Pm5c2ErHg— rat king 🐀 (@MikeIsaac) February 12, 2025
¿·¤¿¤Ë¡¢2·î15Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆOpenAI¤Î¸ø¼°¥Ë¥å¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë@OpenAINewsroom¤¬¡¢Íý»ö²ñÂåÉ½¤Î¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼µÄÄ¹¤«¤é¤Î¡ÖOpenAI¤ÏÇä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼èÄùÌò²ñ¤Ï¥Þ¥¹¥¯»á¤Î¶¥¹çÂ¾¼Ò¤òº®Íð¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëºÇ¿·¤Î»î¤ß(Çã¼ýÄó°Æ)¤òËþ¾ì°ìÃ×¤ÇµñÈÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£OpenAI¤ÎºÆÊÔ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤È¡¢ÈÆÍÑ¿Í¹©ÃÎÇ½(AGI)¤¬¿ÍÎàÁ´ÂÎ¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
"OpenAI is not for sale, and the board has unanimously rejected Mr. Musk's latest attempt to disrupt his competition. Any potential reorganization of OpenAI will strengthen our nonprofit and its mission to ensure AGI benefits all of humanity."
-Bret Taylor, Chair, on behalf of¡Ä— OpenAI Newsroom (@OpenAINewsroom) February 14, 2025
The New York Times¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢OpenAI¤Ï¥Þ¥¹¥¯»á¤ÎÊÛ¸î»Î¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥È¥Ù¥í¥Õ»á¤Ë½ñ´Ê¤òÁ÷¤ê¡¢¡Ö(¥Þ¥¹¥¯»á¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¤Ï)OpenAI¤Î»ÈÌ¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£