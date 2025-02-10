¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ËÎ×¤àU20ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬È¯É½¡ª¡¡10ÈÖ¤ÏÀîºêF¤ÎÂç´ØÍ§æÆ
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï10Æü¡¢AFC U20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Ãæ¹ñ2025¤ËÎ×¤àU¡Ý20ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£·î12Æü¤«¤éÃæ¹ñ¡¦¿¼圳¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëU20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿16¥«¹ñ¤¬¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾å°Ì4¥«¹ñ¤Ë¤Ïº£Ç¯9·î¤Ë¹µ¤¨¤ë2025 FIFA U¡Ý20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£2016Ç¯°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹U¡Ý20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥°¥ë¡¼¥×D¤ËÆþ¤ê¡¢14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè1Àá¤ÇU¡Ý20¥¿¥¤ÂåÉ½¤È¡¢17Æü¤ÎÂè2Àá¤Ç¤ÏU¡Ý20¥·¥ê¥¢ÂåÉ½¤È¡¢20Æü¤ÎÂè3Àá¤Ç¤ÏU¡Ý20´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÀè·î28Æü¤ËÆ±Âç²ñ¤ËÎ×¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢º£²óÇØÈÖ¹æ¤âÈ¯É½¡£10ÈÖ¤ÏÂç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÃæÅçÍÎÂÀÏ¯¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë¤Ï8ÈÖ¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¹â²¬Îâñ¥¡ÊÆü¾Ï³Ø±à¹â¡Ë¤Ï20ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§GK
1¡¡ÃæÂ¼·½Í¤¡ÊÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ë
12¡¡¸åÆ£ÏË¡ÊFCÅìµþ¡Ë
23¡¡¹ÓÌÚÎ°°Î¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
¢§DF
16¡¡úÉ¸¶Î¦¿Í¡ÊÌÀ¼£Âç¡Ë
15¡¡±öÀîºùÆ»¡ÊÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç¡Ë
5¡¡»Ô¸¶Íù²»¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
3¡¡üâ¶¶¿Î¸Õ¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
2¡¡ÇßÌÚÎç¡ÊFCº£¼£¡Ë
4¡¡´îÂ¿°íÌé¡ÊµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë
19¡¡ÅÚ²°Ý¥Âç¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
18¡¡ÉÛ»Ü¹î¿¿¡ÊÆüËÜÂç³ØÆ£Âô¹â¡Ë
¢§MF
10¡¡Âç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
6¡¡¾®ÁÒ¹¬À®¡ÊË¡À¯Âç¡Ë
21¡¡ã·Æ£½ÓÊå¡Ê¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ë
17¡¡ÃæÀî°é¡ÊÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç¡Ë
13¡¡ÀÐ°æµ×·Ñ¡Ê¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë
8¡¡ÃæÅçÍÎÂÀÏ¯¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
7¡¡º´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ë
22¡¡¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥êU¡Ý19¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
¢§FW
9¡¡¿ÀÅÄÁÕ¿¿¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
14¡¡Æ»ÏÆË¡ÊSK¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
11¡¡°æ¾å°¦Îü¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
20¡¡¹â²¬Îâñ¥¡ÊÆü¾Ï³Ø±à¹â¡Ë
¡¡º£·î12Æü¤«¤éÃæ¹ñ¡¦¿¼圳¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëU20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿16¥«¹ñ¤¬¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾å°Ì4¥«¹ñ¤Ë¤Ïº£Ç¯9·î¤Ë¹µ¤¨¤ë2025 FIFA U¡Ý20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£2016Ç¯°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹U¡Ý20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥°¥ë¡¼¥×D¤ËÆþ¤ê¡¢14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè1Àá¤ÇU¡Ý20¥¿¥¤ÂåÉ½¤È¡¢17Æü¤ÎÂè2Àá¤Ç¤ÏU¡Ý20¥·¥ê¥¢ÂåÉ½¤È¡¢20Æü¤ÎÂè3Àá¤Ç¤ÏU¡Ý20´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§GK
1¡¡ÃæÂ¼·½Í¤¡ÊÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ë
12¡¡¸åÆ£ÏË¡ÊFCÅìµþ¡Ë
23¡¡¹ÓÌÚÎ°°Î¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
¢§DF
16¡¡úÉ¸¶Î¦¿Í¡ÊÌÀ¼£Âç¡Ë
15¡¡±öÀîºùÆ»¡ÊÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç¡Ë
5¡¡»Ô¸¶Íù²»¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
3¡¡üâ¶¶¿Î¸Õ¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë
2¡¡ÇßÌÚÎç¡ÊFCº£¼£¡Ë
4¡¡´îÂ¿°íÌé¡ÊµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë
19¡¡ÅÚ²°Ý¥Âç¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
18¡¡ÉÛ»Ü¹î¿¿¡ÊÆüËÜÂç³ØÆ£Âô¹â¡Ë
¢§MF
10¡¡Âç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
6¡¡¾®ÁÒ¹¬À®¡ÊË¡À¯Âç¡Ë
21¡¡ã·Æ£½ÓÊå¡Ê¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ë
17¡¡ÃæÀî°é¡ÊÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç¡Ë
13¡¡ÀÐ°æµ×·Ñ¡Ê¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë
8¡¡ÃæÅçÍÎÂÀÏ¯¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
7¡¡º´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ë
22¡¡¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥êU¡Ý19¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
¢§FW
9¡¡¿ÀÅÄÁÕ¿¿¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
14¡¡Æ»ÏÆË¡ÊSK¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
11¡¡°æ¾å°¦Îü¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
20¡¡¹â²¬Îâñ¥¡ÊÆü¾Ï³Ø±à¹â¡Ë