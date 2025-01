マクドナルドから、ニューヨークをイメージした「N.Y.バーベキュー肉厚ビーフ&チーズ」、「N.Y.ジューシーチキンクザクスパイシー」、「N.Y.レモンタルタルシュリンプ」、朝マック限定の「N.Y.バーベキューソーセージ&チーズマフィン」の新商品4種類が登場!

「行った気にさせるよ!N.Y.バーガーズ」として、2025年2月5日(水)から期間限定で全国のマクドナルド店舗で販売されます。

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗(一部店舗を除く)

販売期間:2025年2月5日(水)から3月上旬(予定)

「行った気にさせるよ!N.V、バーガーズ」は、2022年、2023年にも登場したニューヨークをイメージしたバーガーシリーズ。

2025年はさらにパワーアップし、4種類の新しい味わいで登場します。

N.Y. バーベキュー 肉厚ビーフ&チーズ

価格:540円~

つなぎを使っていない厚みのある100%ビーフパティに、濃厚なバーベキューフィリングとマスタードソースを合わせ、コクのあるチェダーチーズと一緒に、コーングリッツをまぶしたでこぼこの特製バンズでサンド。

ソテーしたビーフとオニオンの旨みが決め手のバーベキューフィリングと、マイルドなマスタードソースの組み合わせがやみつきになる、ニューヨークをイメージした味わいの食べごたえ抜群の一品です。

N.Y. ジューシーチキン ザクザクスパイシー

価格:490円〜

ジューシーでザクザクとした衣の食感が特長のモモの一枚肉に、シャキシャキのレタスとピクルス、スパイシーなソースを合わせ、コーングリッツをまぶした特製バンズでサンドしたハンバーガー。

スモーキーな風味のジューシーなチキンパティに、ザクザク食感が楽しめるライスクラッカーを衣まぶしてあります。

複数種類のスパイスの風味と旨辛のマヨソースがクセになる味わいで、アメリカで親しまれているホットチキンをイメージした一品です。

N.Y. レモンタルタルシュリンプ

価格:490円〜

ぷりぷりのえびとザクザクの衣の食感が特長のえびカツに、シャキシャキのレタスとクリーミーなホワイトチェダーチーズ、レモンタルタルソースを合わせ特製バンズでサンド。

バターのクリーミーなコクとレモンの爽やかな酸味の中に、隠し味にガーリックやオニオンの旨みを効かせたタルタルソースが、えびカツやレタスとチーズのおいしさを引き立てます。

ニューヨークをイメージしたスタイリッシュな一品です。

価格:390円〜

風味豊かなソーセージパティに、濃厚なバーベキューフィリングとコクのあるチェダーチーズを焼き立てのイングリッシュマフインでサンド。

ソテーしたビーフとオニオンの旨みが決め手のバーベキューフィリングと、マイルドなマスタードソースの組み合わせがやみつきになる、ニューヨークをイメージした味わいの食べごたえ抜群のマフィンです。

新TVCM N.Y. バーガーズ「行った気にさせるよ!」篇

2025年2月4日(火)から放映される新TVCMは、アメリカンコミックス風の登場人物が、FANTASTICSの八木勇征さんと中島颯太さんが歌う『Choo Choo TRAIN』のN.Y.バーガーズVer.(替え歌)にのせてロールダンスを踊るポップな内容に!

新商品のおいしさとともにニューヨークに行った気にさせる、楽しい気分をお伝えするアニメーションと楽曲になっています。

開催日:2025年1月29日

2025年1月29日、「行った気にさせるよ!N.Y. バーガーズ」新商品発表イベントを開催!

『Choo Choo TRAIN』のN.Y.バーガーズVer.(替え歌)を歌うFANTASTICSの八木勇征さんと

中島颯太さん、

そして、小学生の頃にEXILEが運営するEXPG STUDIOにキッズダンサーとして在籍していた経験があるゆうちゃみさんが登場。

『Choo Choo TRAIN』の代名詞とも言えるロールダンスを披露☆

また、一足先に試食をしたみなさんは、長い商品名を噛まずに紹介する『Choo Choo(超超)早口対決』に挑戦!

八木勇征さん、中島颯太さんが早口言葉で商品を紹介し、ゆうちゃみさんが審判をつとめ、2025年初めてとなるボーカル同士の対決。

勝者は八木さんとなりました!

スタイリッシュな四角いバーガーでニューヨーク気分!

マクドナルド「行った気にさせるよ!N.Y. バーガーズ」の紹介でした。

