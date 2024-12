マドンナ(66)は先月、38歳年下の恋人アキーム・モリス(28)と破局報道があったものの、2人は現在も順調な交際を続けていることが明らかになった。破局報道があった後から、マドンナは自身のSNSでアキームとのツーショットを頻繁に投稿している。アキームは感謝祭の週末もマドンナの子どもたちや父親と一緒に過ごしており、先日にはニューヨークの街角でデートする姿が目撃された。

マドンナは今年7月、アキーム・モリスと米独立記念日を祝う様子を自身のInstagramに投稿した。8月にはイタリアで66歳の誕生日を一緒に祝うなど、数か月にわたり良好な関係を維持していた。しかし11月11日(以下、日付はすべて現地時間)、マドンナとアキームは10月末に破局していたことを英メディア『Daily Mail Online』が報じた。ある関係者によると、別れの理由は年齢差が問題だったそうで、2人は旅行中に関係が深まったものの、日常生活に戻るとお互いの違いに気付いたという。同関係者は「世界中を飛び回ることが終わると同時に、関係の盛り上がりが薄れていきました。しかし2人の破局は、それほど劇的なものではなかったようです」と語り、こう続けていた。「最終的には自然消滅となり、恨みもなく、ドラマチックな展開もありませんでした。2人はそれぞれの道を選ぶ決断をしただけです。アキームは今、島で穏やかな生活を送っているようです。マドンナは(米マンハッタンの)アッパー・イースト・サイドで伝記映画の制作に取り組んでいます。」するとその後、マドンナはこの報道を覆すかのように、自身のInstagramでアキームとの熱々ツーショットを立て続けに投稿し始めた。11月18日の投稿では、レストランのような場所でマドンナがアキームの膝の上に座る姿が写っている。アキームはマドンナの腰に両手を回し、彼女の身体をしっかりと支えていた。また25日には、マドンナの養子で双子の娘ステラちゃんとエスターちゃん(ともに12)のサッカー試合の応援に駆けつけた時の様子を披露。フィールドに立つマドンナがアキームからバックハグをされた写真や、滞在したホテルの部屋でのツーショット写真などを投稿した。そして今月2日には、マドンナが感謝祭の週末を6人の子どもたちや父シルヴィオ・チッコーネさん(93)と過ごす様子の写真を公開した。米ニューヨーク州の高級別荘地ハンプトンで過ごした休暇の写真では、マドンナとアキームが馬小屋にいる姿や抱き合っている場面が写っていた。さらに7日には、マドンナとアキームが米ニューヨークの街角でデートする姿が撮影された。『Daily Mail Online』が掲載した写真では、マドンナとアキームが仲良く寄り添って歩いている。別の写真には、2人がボディガードに護衛されつつ、路上に駐車された黒いSUVに向かう姿が捉えられている。アキームは片手をマドンナの背中に当て、道路の段差に気を付けるように優しくエスコートしていた。マドンナとアキームが破局から復縁に至った可能性も指摘されているが、現在も順調に交際を続けているようだ。画像は『Madonna Instagram「We are born into families and we create our own.」「After struggling for days in LA」「Soccer Momming」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)