日本各地の“個性的なスターバックス”を再発見！ 10周年記念『Find Your STARBUCKS® STORE SET』を発売開始

スターバックスコーヒー 伊勢 内宮前店 スターバックスコーヒー 伊勢 内宮前店

【商品詳細】

■商品名・価格(表示価格は税込の総額表示):

『Find Your STARBUCKS STORE SET』 ¥4,900(税込)



■セット内容:

ビバレッジチケット 店内飲食700円(税込)×5枚=3,500円(税込)相当

オリジナルメッシュエコバッグ

デジタルスターバックスカード

※ビバレッジチケットとは、お店で引き換えできるドリンクチケットです。



■販売:

2024年7月17日 (水)より開始

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。



■販売方法:

スターバックス公式オンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/10th-anniversary/

10周年を迎えたスターバックス公式オンラインストアでは、『MEET NEW FUN! @ONLINE STORE』 “いろんな楽しいが見つかる場所” をテーマにした、計4回に渡る10周年特別企画を開催。第2弾の企画として、日本各地の個性的な店舗「リージョナルランドマークストア」を巡ってもらおうと、を2024年7月17日(水)よりオンラインストアで発売します。新宿御苑の自然に溶け込む、国産木材を随所に活用した店舗。伊勢神宮近くの美しい石畳が敷かれたおはらい町通りで、歴史ある街並みに融合する2階建ての木造建築の店舗。大正時代に創建された門司港駅1階の、旧三等待合室を復元した店舗――。スターバックスでは、日本の各地域の象徴となる場所に建築デザインされ、地域の文化を世界に発信する店舗を 「リージョナル ランドマーク ストア」 と称しています。様々な地域の「デザインエレメント」を織り込んだこれらの店舗は、訪れる人々がその地域の歴史や伝統工芸、文化、産業の素晴らしさを再発見することができます。『Find Your STARBUCKS® STORE SET』は、旅行カバンのようなオリジナルパッケージに入っています。各地のリージョナル ランドマーク ストアのスタンプを集めたような、旅するワクワク感を表現したデザイン。開けてみると、ネイビーカラーのメッシュエコバッグが。2022年にオンラインストアで販売されたもので、当時の好評につき復活販売となったそう。バッグ表側にはボトルが入るサイズのポケットが、バッグ内側には鍵などを入れるのに便利なポケットが付いていて、お店巡りにも使えそう。(サイズ:縦35cm×横46cm×幅14cm)さらに、カップ型のケースにはラゲッジタグを思わせるビバレッジチケットが5枚入っています。5つのリージョナル ランドマーク ストアがデザインされ、一部を除く日本国内のスターバックス店舗で店内飲食700円(税率10%)、お持ち帰り 687円(税率8%)の商品に利用できます。さらに、本セットだけのオンラインストア10周年を記念したオリジナルデザインのデジタル スターバックス カードも発行可能。発行手順は こちら を参照してみてください。『Find Your STARBUCKS® STORE SET』は2024年7月17日から、スターバックス公式オンラインストアで入手可能です。お店巡りがより楽しくなる記念セットをゲットしてみては?