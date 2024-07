サッカー選手を目指す子どもの夢をアシスト！タニシ企画印刷「ジュニアアスリートノートシリーズ U10-U12サッカーノート」

タニシ企画印刷は、ジュニアスポーツ界における革新的な新製品「ジュニアアスリートノートシリーズ U10-U12サッカーノート」を2024年9月1日(予定)に発売します。

タニシ企画印刷「ジュニアアスリートノートシリーズ U10-U12サッカーノート」

サイズ : A4サイズ(297mm×210mm)

発売予定日: 2024年9月1日

表紙 : フルカラー、マットコート180kg

本文 : 1色刷り、上質紙70kg

ページ数 : 96ページ

・練習記録12週分(24ページ)

・試合記録48試合分(48ページ)

・その他(24ページ)

製本 : PUR製本(丈夫でフラットに開く無線綴じ)

ジュニアアスリートノート「サッカーノート」

タニシ企画印刷は、ジュニアスポーツ界における革新的な新製品「ジュニアアスリートノートシリーズ U10-U12サッカーノート」を2024年9月1日(予定)に発売!

このノートは、小学4年生から6年生(U10-U12年代)のサッカージュニアアスリートを対象に、日々の練習や試合を記録し、目標を明確化することで成長を促進することを目的としています。

■製品特長

1. 目標設定シート(マンダラチャート)

小学生向けの4マスバージョンのマンダラチャートを搭載。

夢や目標を明確化し、具体的な行動計画を立てるためのフレームワークを提供します。

2. 自主練習メニュー作成

自宅や学校での自主練習をサポート。

いつ・何を・どれくらい行うかを記録し、練習の計画を立てることができます。

3. 生活習慣のチェック

睡眠時間や食事、挨拶などの生活習慣を記録。

日常生活全般での成長を支援します。

4. 試合の振り返り

試合ごとに個人やチームのプレーを記録し、成長の機会を提供。

プロのプレーについても、ノートを活用して、学ぶことも可能です。

5. その他のページ

好きな選手の写真や合宿計画、技術練習の図など、自由な発想で活用可能なページも用意しています。

6. 3ヶ月分の記録:

1冊で約3ヶ月分の記録が可能です。

(左) 試合振り返り/(右) 思い出に残ったプレーや気付き

■今後の展開

最初のリリースは、サッカーノート版からですが、今後は野球、バスケットボール、バレーボール、テニス、卓球などのノートも準備し、シリーズ化やスポーツキャラクターとのタイアップ企画も計画中です。

さらに、U6〜U9向けバージョン、中学生、高校生向けバージョンも計画中です。

▼クラウドファンディング

プロジェクト名: プロサッカー選手を目指す子供たちを応援したい!

U10-U12専用サッカーノート!

期間 : 2024年7月16日(予定)〜8月31日

https://camp-fire.jp/projects/722330/preview?token=m9yybm5d&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_preview

