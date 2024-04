USJ「ワンピース・プレミア・サマー 2024」“ギア5”ルフィ登場のショーやサンジの海賊レストラン

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)では、『ONE PIECE(ワンピース)』をテーマにした期間限定イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2024」を、2024年7月3日(水)から10月7日(月)までの期間限定で開催する。

毎夏恒例となっている「ワンピース・プレミア・サマー」は、尾田栄一郎による人気漫画/アニメーション作品をテーマにした人気イベント。2024年も、作品の世界観を表現したライブエンターテイメントショーやレストラン、コースターなど、様々な企画が行われる。

「ワンピース・プレミアショー 2024」

2007年の初開催以来、イベントを象徴するコンテンツとして人気を博しているライブエンターテイメントショー「ワンピース・プレミアショー」には、ルフィの最高地点である“ギア5”が初登場。USJでしか体験できないオリジナルストーリーをベースに、“ギア5”を発動したルフィが躍動、襲い来る強敵たちとの大迫力のバトルが展開される。

「サンジの海賊レストラン」

毎年チケット完売が続出するライブエンターテイメントレストラン「サンジの海賊レストラン」は、2024年ももちろんオープン。準備を手伝うデュバルに加え、腹ペコのルフィやゾロといった一味にゆかりのあるキャラクターで大賑わいとなったレストランには、レディたちの夢をかなえるためにサンジが考案した特別メニューが用意されている。

「ワンピース×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」

目の覚めるようなスリルと開放感を体験できる人気ライドアトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」も『ONE PIECE』とコラボレーション。麦わらの一味と一緒に、ワンピースの世界を舞台にしたダイナミックなライド体験が楽しめる。

開催概要

USJ「ワンピース・プレミア・サマー 2024」

開催期間:2024年7月3日(水)〜10月7日(月)

場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)



■「ワンピース・プレミアショー 2024」

開催期間:2024年7月3日(水)〜10月7日(月) 1日1回/休演日あり

時間:18:15開場/18:45開演

場所:ウォーターワールド

チケット価格:大人(12歳以上) 3,000円〜、子ども(4〜11歳) 2,000円〜

チケット販売箇所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア、ローソンチケット(WEBのみ)

チケット一般販売開始:2024年5月9日(木)12:00〜

※上記価格はいずれも1名/前売り、当日券共通

※12歳でも小学生の場合は子ども価格。3歳以下で座席が不要な場合は無料。

※スタジオ・パス(入場券)の価格は含まれない。

※開催日およびチケットに関する詳細は、公式WEBサイトを参照。

※チケットはユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤルの所持者を対象とした先行販売、その後、ローソンチケットプレリクエスト、一般販売の順番で販売。



■「サンジの海賊レストラン」

開催期間:2024年7月3日(水)〜10月7日(月) 入替制

開催場所:ロンバーズ・ランディング

チケット価格:大人(12歳以上) 7,000円、子ども(4〜11歳) 2,600円

チケット販売場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア

チケット抽選エントリー受付開始:2024年4月26日(金)12:00〜

※12歳でも小学生の場合は子ども価格となる。

※開催日および抽選方法やチケット、メニューに関する詳細は、公式WEBサイトを参照。



■「ワンピース×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」

開催期間:2024年7月3日(水)〜10月7日(月)

開催場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド



