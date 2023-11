母乳は乳児にとって、栄養や免疫、心理面でも意義があると言われるが、アメリカに住む男性は妻の母乳を飲み始めて数年になるという。夫妻はSNSで「私たちは授乳関係を持つカップル」と宣言しており、このたびYouTubeチャンネル『Truly』などが取り上げると様々な声が寄せられた。

米フロリダ州に住むアレクサンダーさん(Alexander、以下アレックスさん)は数年前、妻レイチェル・ベイリーさん(Rachel Bailey)の母乳を飲み始めた。2人の間には現在、トロイ君(Troy、7)、アリアちゃん(Aria、6)、マシュー君(Matthew、2)がいて、きっかけは子供抜きで出かけたクルーズ旅行だったという。

レイチェルさんは当時のことをこのように振り返る。

「実は旅行中、搾乳器を忘れてしまってね。母乳を飲むアリアがいないので胸がパンパンに張ってしまったの。それで『乳腺炎を避けるためにもアレックスに吸ってもらったら』と夫の家族に勧められたのよ。最初は『キモイ』と思ったけど効果は抜群で、私は夫に救われたの。」

そして旅行から帰宅するとアリアちゃんは卒乳し、夫婦の“授乳関係”もお預けになったが、マシュー君が産まれたのを機にレイチェルさんの母乳が出るようになり、アレックスさんは今も週1回、末っ子と同じように母乳を飲んでいるという。

レイチェルさんは「色々言ってくる人はいるけど、これは性的なものではないのよ。夫は私の母乳が好きなだけで、牛乳を飲むのと同じ感覚なの」と述べており、アレックスさんは母乳の恩恵についてこう語る。

「母乳を飲み始めてからは、肌がきれいになってね。免疫がつき、ここ3年は病気知らずなんだ。それにまるでメディテーション(瞑想)をしたかのように、気持ちがスッキリするんだよ。」

さらに夫婦は、SNSで「私たちは授乳関係を持つカップル」と宣言しており、2人が執筆した授乳の本を紹介したり、実際に母乳を飲む様子を投稿している。またミュージシャンのアレックスさんが作った「授乳の歌」に合わせて2人でダンスを踊るなど、仲睦まじいところを見せている。

しかしながらSNSには、「キモイ」「病気だね」「変人」「最低だね。なぜプライベートのままにしておかないの? こうやって公開する必要はないだろう」「大人が母乳を飲むなんて吐き気がするよ」「あなたの子供たちがこの動画を見たら、どんな反応をするか考えたことがある?」といったネガティブなコメントが絶えないという。

ただレイチェルさんは「子供たちの前で夫が母乳を飲むことはないし、私たちの絆は深まっている」と断言し、アレックスさんも「もし子供たちが動画を見ることがあっても、悪影響を与えることはないだろうね。あるとしたらポジティブな反応だし、僕たちから何かを学んでくれると思っているよ」と前向きだ。

そしてそんな2人に対し、アレックスさんの女きょうだい、ジーキーさん(Zekie)はこのように述べている。

「私は100%反対ではないけれど、2人の動画を見た時は気分が悪かったし、自分のきょうだいがすることとは思えなかった。だから私の目の届くところではして欲しくないし、2人がSNSで動画を公開しているのはやり過ぎだと思う。ただ人それぞれ考え方が違うし、私はそれでも2人を愛しているわよ。」

なお、マシュー君はもうすぐ卒乳を迎えるそうで、アレックスさんが「嬉しくも悲しくもあるね」と複雑な心境を明かすと、レイシェルさんも「寂しくなるわね」と述べていた。

そんな2人には「健康で幸せならいいのでは?」「夫婦の絆も深まるし、別に悪いことではないわよね」「リラックス効果もあると聞いたわよ」といった声も届いているようで、テックインサイト編集部では授乳関係を持つカップルになって良かったこと、末っ子が卒乳しても今の関係を続ける可能性などについて話をうかがうべく取材を申し込んでいる。

ちなみに過去には、ベビーシッターの女性が世話をしていた男児に授乳をしていたケースもあり、母親が女性を解雇していた。母親はたまたまナニーカメラの映像を見ていて気付いたという。

