ミスタードーナツが販売している、人気ドーナツ「ポン・デ・リング」

その「ポン・デ・リング」の発売20周年を記念して、驚きの見た目と食感を楽しめる「白いポン・デ・リング」が登場!

「白いポン・デ・リング」のほか「白いポン・デ・カスターアーモンド」「白いポン・デ・みたらし」「白いポン・デ・白あん」の4種が期間限定で販売されます☆

ミスタードーナツ「白いポン・デ・リング」

販売期間:2023年6月14日(水)〜8月下旬(順次販売終了予定)

販売店舗:ミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)

ミスタードーナツは2023年に「ポン・デ・リング」20周年、「飲茶」30周年、「フレンチクルーラー」が発売50周年を迎えます。

その感謝を込めて、たくさんのうれしいサプライズで「ワッ!」と驚く企画を展開。

第一弾として「ポン・デ・リング」20周年を記念した「白いポン・デ・リング」が期間限定で登場します☆

「白いポン・デ・リング」は、白さが最大の特長のドーナツです。

ドーナツは一般的にフライの時に揚げ色がつき、また色がつくことで生地の香ばしい風味が生まれるため、生地の白さを維持しながら風味や甘さを調整。

白い見た目と、香ばしい風味、やさしい甘みを楽しめるドーナツ生地が開発されました。

また生地の食感は、定番人気商品である「ポン・デ・リング」のもちもち食感に対して、やわらかく、もっちりとした「やわ、もっちり」食感になっています。

そのほか、香ばしいアーモンドのパリパリ食感が魅力の「白いポン・デ・カスターアーモンド」、しょうゆ風味が香る「白いポン・デ・みたらし」、和菓子のような味わいを楽しめる「白いポン・デ・白あん」の全4種をラインナップ。

全て白い見た目と食感やおいしさにこだわった、驚きの見た目と食感を楽しめるドーナツです☆

白いポン・デ・リング

価格:テイクアウト 172円(税込)/イートイン 176円(税込)

やさしい甘みとやわ、もっちり食感を楽しめる「白いポン・デ・リング」

白いポン・デ・リング生地にグレーズをつけて、ドーナツシュガーがまぶされています。

ちぎった時の生地の伸びも合わせて楽しめる新食感ドーナツです☆

白いポン・デ・カスターアーモンド

価格:テイクアウト 216円(税込)/イートイン 220円(税込)

やわ、もっちり食感の白いポン・デ・リング生地にカスタードクリームをトッピングして、ホワイトチョコをコーティングした一品。

香ばしいスライスアーモンドの食感も楽しい見た目も華やかなドーナツです。

白いポン・デ・みたらし

価格:テイクアウト 194円(税込)/イートイン 198円(税込)

やわ、もっちり食感の白いポン・デ・リング生地を使った和風ドーナツ。

しょうゆ風味が香るみたらしのたれを組み合わせ、風味も見た目も、まるでみたらし団子のような味わいを楽しめます。

白いポン・デ・白あん

価格:テイクアウト 194円(税込)/イートイン 198円(税込)

やわ、もっちり食感の白いポン・デ・リング生地に白あんをのせた一品です。

キラキラトッピングで仕上げられた見た目もかわいい和菓子のような味わいを楽しめます☆

白いポン・デ・リング セット

価格:776円(税込)

販売期間:2023年6月14日(水)〜数量限定

「白いポン・デ・リング」「白いポン・デ・カスターアーモンド」「白いポン・デ・みたらし」「白いポン・デ・白あん」各1個の合計4個がセットになった「白いポン・デ・リング セット」

オリジナル紙袋に入れて渡されるテイクアウト専用セットです。

お家に帰ってドーナツを楽しむのはもちろん、大切な方へのギフトにもおすすめです☆

※セットおよび商品は時間帯により品切れの場合があります

※セット対象商品が品切れの場合は、単品販売のみとなります

※オリジナル紙袋がなくなり次第終了となります

※写真はイメージです

やわ、もっちり食感を楽しめる、白い見た目のドーナツ。

ミスタードーナツの「白いポン・デ・リング」は、2023年6月14日(水)よりミスタードーナツ全店にて期間限定発売です☆

