「パルコグランバザール」半期に一度の大セール、『ファイナルファンタジー』とのコラボも

全国パルコ18店舗は、新春セール「パルコグランバザール」を2023年1月2日(月・休)から1月15日(日)まで開催。

新春セール「パルコグランバザール」

全国のパルコでは、2023年冬から春にかけて、2022年冬にシリーズ35周年を迎えた日本発のロールプレイングゲーム『ファイナルファンタジー』とコラボレーションを実施。その第1弾として開催される新春セール「パルコグランバザール」は“半期に一度”の大セールだ。今すぐ楽しめる冬物アイテムをはじめ、ファッション、シューズ&バッグ、ジュエリー&アクセサリー、インテリア&雑貨などが大幅プライスダウンとなる。

『ファイナルファンタジー』とのコラボグッズ

期間中は、『ファイナルファンタジー』とコラボレーションした特別なオリジナルビジュアルが展開されるほか、「ほぼ日手帳」スペシャルセットやオリジナルブランケットをプレゼントする企画も実施。ぜひこの機会に、パルコでショッピングを楽しんでみてはいかがだろう。

【詳細】

新春セール「パルコグランバザール」

期間:2023年1月2日(月・休)〜1月15日(日)

対象店舗:全国パルコ18店舗(札幌・仙台・浦和・渋谷・池袋・調布・新所沢・ひばりが丘・錦糸町・吉祥寺・津田沼・松本・静岡・名古屋・心斎橋・広島・福岡・パルコヤ 上野)

※パルコに出店する人気ブランドと『ファイナルファンタジー』がコラボレーションしたアイテムも2023年3月に発売予定。

© 2022 PARCO CO.,LTD.

© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

外部サイト

LOGO ILLUSTRATION:©2022 YOSHITAKA AMANO