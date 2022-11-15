ËÜÅÄ·½Í¤¤Î£Æ£Ë¶¯Ã¥Ì¤¿ë¡¡ÃæÂ¼½ÓÊå¤¬»î¹ç¸åÏ³¤é¤·¤¿ÉÔ²÷´¶¡Ö¥¥ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¡¡
¡ÚÂ¿»ö½³ÏÀ¡Ê£µ£¹¡Ë¡Û£²¿Í¤Î¡ÈÅ·ºÍ¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¡É¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÂÐÎ©¤·¤¿¿¿Áê¤È¤Ï¡½¡½¡££²£°£±£°Ç¯Æî¥¢¥Õ¥ê¥«£×ÇÕ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£°£¹Ç¯£¹·î¤Ë¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¶¯¹ë¥ª¥é¥ó¥À¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç£°¡½£³¤È´°ÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£±£°ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤¿£Í£ÆÃæÂ¼½ÓÊå¤¬£Æ£Ë¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤À¼ã¼ê¤À¤Ã¤¿£Í£ÆËÜÅÄ·½Í¤¤¬¡È¶¯Ã¥¡É¤ò¤â¤¯¤í¤ó¤À¤³¤È¤À¡£
¡¡½ÓÊå¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê£Æ£Ë¥¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¿Å·ºÍ¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë»þÂå¤Ë¤Ï²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¶¯¹ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤«¤é£Æ£ËÃÆ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤ÎÀºÅÙ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£Ä¾ÀÜ¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦°ÌÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±¦Íø¤¤Î£Í£Æ±óÆ£ÊÝ¿Î¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤â½ÓÊå¤¬£Æ£Ë¤ò½³¤ë¤Î¤Ï¡È°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢´Ø·¸¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Î£Æ£Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÅö»þ£²£³ºÐ¡¢¥ª¥é¥ó¥À£±Éô£Ö£Ö£Ö¥Õ¥§¥ó¥í½êÂ°¤ÇÇä¤ê½Ð¤·Ãæ¤ÎËÜÅÄ¤¬Àµ¥¥Ã¥«¡¼¤Î½ÓÊå¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡Ö½³¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤³¤³¤Ï²¶¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£½ÓÊå¤¬¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¥¥Ã¥¯¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅÄ¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¿È¹½¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾ù¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜÅÄ¤Ï¡Ö½ÓÊå¤µ¤ó¡¢ºÇ¶á£Æ£Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬È¯¤»¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢ºÆ¤ÓÆ°ºî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½ÓÊå¤ÏÆ°¤¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£¡È¶þ¿«Åª¡É¤ÊÈ¯¸À¤Ë´é¤ò¤æ¤¬¤á¡¢ÅÜ¤ê¿´Æ¬¤È¤¤¤¦É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£·ë¶É¤Ï½ÓÊå¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿´Ãæ²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»î¹ç¸å¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¡Ö¥¥ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÉÔ²÷´¶¤òÏ³¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï»î¹ç¸å¡Ö¡È¥ª¥ì¤¬½³¤ë¡É¤È£µ²ó¤¯¤é¤¤¸À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â²¶¤¬½ÓÊå¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¾ù¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö²¶¤Ë¤â¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê¥¥Ã¥«¡¼¤ò¤á¤°¤ë¹¶ËÉ¤Ï¡Ë³¤³°¤Ç¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡×¤ÈÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸åÆü¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¶ù¤Ç±óÆ£¤ÈËÜÅÄ¤¬¿¼¹ï¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¹þ¤à»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö½ÓÊå£Ö£ÓËÜÅÄ¡×¤ÈÊó¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¿¼¹ï¤ÊÂÐÎ©¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤ò¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿½ÓÊå¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ä¡¢¶¯°ú¤Ë½³¤í¤¦¤È¤·¤¿ËÜÅÄ¤Ø¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£²¬ÅÄÉð»Ë´ÆÆÄ¤â¡Ö¡Ê½ÓÊå¤ÈËÜÅÄ¤Î¡Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÉáÄÌ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¿Ø¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¡ÊÂÐÎ©¤ò¤¢¤ª¤ë¤è¤¦¤Ê¡ËÌÜ¤Ç¸«¤¹¤®¤À¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Æî¥¢¥Õ¥ê¥«£×ÇÕ¡£½ÓÊå¤Ï¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì£±»î¹ç¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÅÄ¤¬£±¥È¥Ã¥×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯Àï¤Î£Æ£ËÃÆ¤ò´Þ¤á£²¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ÓÊå¤ÈËÜÅÄ¤Ï¸å¤Ë¡ÖÏÂ²ò¤·¤¿¡×¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¤Ë»Ä¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£¡¡¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡¡