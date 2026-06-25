洞窟で見つかったホモ・ナレディの顎骨の化石。歯が付いている/Mathew Berger/National Geographic（CNN）南アフリカのライジングスター洞窟系の曲がりくねった奥深くからは、この10年間で人類に似た化石が次々に発見されてきた。それらが明らかにした事実は人類起源の研究分野を揺るがせるものだった。そして今回、遺骨の性別に関して得られた知見は、研究者たちに新鮮ながらも当惑させる見方をもたらしている。2015年、この洞窟