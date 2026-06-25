FIFAワールドカップ2026北中米大会、日本のグループリーグ初戦はオランダと2-2の引き分けで終え、第2節のチュニジア戦では4-0の完勝。第3戦ではスウェーデンとの対戦を控えている。【写真】「国歌斉唱で泣いたの納得」森保ノートに書かれた“熱い”言葉森保一監督のノートの内容初戦のオランダ戦では日本のベンチで、森保一監督がおもむろにノートを取り出し、ペンを走らせる姿がカメラに捉えられていた。チュニジア戦でこそ「