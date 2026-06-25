ソフトバンクは２５日、石塚綜一郎捕手が福岡市内の病院にて左側下顎骨骨折にともなう観血的整復プレート固定術を受け、無事終了したと発表した。競技復帰まで４週間ほどの見込み。石塚は２３日のオリックス戦の九回裏２死の打席で、オリックス・マチャドの速球が顔面に直撃する死球を受けていた。担架で運ばれ救急車で搬送され、小久保監督も「まともに当たっている」と心配そうに語っていた。石塚は１９日に今季初めて１軍