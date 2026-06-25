冷凍庫から遺体が見つかった部屋で複数の血痕が見つかりました。 元夫の遺体を遺棄した疑いで逮捕された望月亜紀容疑者（50）は、25日朝、身柄を検察庁に移されました。 望月容疑者は2012年ごろ、神戸市中央区のマンションの一室に置かれた冷凍庫に元夫の西口豊さんの遺体を遺棄した疑いが持たれています。 望月容疑者は調べに対し容疑を認めていて、西口さんを殺害したことをほのめかす供述もしているということです。