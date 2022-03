売り切れ必至！ 吟味した食材で手間を惜しまず作られた「のり弁」

オフィスや自宅などで気軽に食べられるテイクアウト需要が続くなか、老舗海苔店が手がけるのり弁専門店「くろべん」が話題を呼んでいる。海苔の風味が引き立つように3層に敷き詰めたご飯、丁寧に手作りされた滋味深い味わいのおかずが満載で、価格以上の満足度。

1日100食限定の「のり弁」は、早い日は30分で完売!

広電・八丁堀電停から徒歩4分の場所に佇む、スタイリッシュな外観

大型商業施設や飲食店が集まる繁華街・八丁堀エリア。その一角に2021年8月にオープンした「くろべん」は、1日100食限定でのり弁を販売し、開店からわずか30分ほどで完売することも多い、行列ができる店だ。東京で創業し、主に飲食店などへの業務用海苔の卸販売を手がけてきた「黒田海苔店」の直営店でもある。

「福岡、佐賀、熊本など各地から厳選した焼き海苔を使っています」と半澤さん

「海苔は、うま味成分であるイノシン酸やグルタミン酸、グアニル酸を同時に併せ持つ奇跡の食材です。もっと多くの人に海苔の良さやおいしさをお伝えしたいと思っています」

そう話すのは、立ち上げ時から店を支えてきたスタッフの一人である半澤志都さん。のり弁の主役となる海苔は、旨味と豊かな香りが楽しめる青海苔入りの特上海苔を使用。甘味が濃く口溶けが良い最高級の海苔で、高級割烹料理店や寿司屋でも多用されている逸品だ。

最後はお茶漬け風で召し上がれ。二度おいしい昼の看板のり弁

ランチのり弁

「ランチのり弁」680円。惣菜3種類にエビチリ、出汁巻卵など、どれから食べようか目移りしてしまう

まず紹介するのは、毎日あっという間に売り切れる平日20食限定の「ランチのり弁」。魚、肉、野菜の約8種類のおかずがバランスよく入った弁当。少しずつ色々な味が楽しめるため、特に女性から人気を集めているそう。塩麹でしっとりジューシーに仕上げた焼き鮭や赤鶏の唐揚げ、のり弁の定番ちくわ天など、丁寧に作られたおかずは価格以上の満足度だ。

「ランチのり弁」に付いてくる茶出汁。味噌汁ではなく、茶出汁がセットになっているのも新鮮

鮭とご飯、漬物を少しずつ残したら、最後に茶出汁をかけてお茶漬け風に楽しめるのもランチのり弁ならでは。ご飯と海苔の間には、お茶漬けにした時により合うよう昆布茶もかけられている。ほうじ茶で出汁を取った茶出汁は、ほうじ茶の香ばしさと鰹の旨味がたっぷり。ほっと心が和む優しい味わいに癒やされる。

弁当に使用している食材が箸袋の裏に記載されている

弁当に使用するのは厳選された食材たち。兵庫産の青海苔入り特上海苔をはじめ、有機農法で育てられた高野町産コシヒカリ、宮崎牛や宮崎赤鶏など、県内産や県外各地の選び抜いた素材を用いている。鹿児島産の鰹節や天草産の鯖節で丁寧に出汁を取り、3種類を独自に合わせた熟成醤油を使うなど調味料にもこだわりが光る。

麹で栄養とうま味もアップした、ボリューム満点の品々

のり弁 鱈西京味噌焼

「のり弁 鱈西京味噌焼」890円。ご飯はしっかり260g入っており、男性でも満足できる量なのがうれしい

店一押しのメニューが「のり弁 鱈西京味噌焼」。メインのおかずとなる鱈は、塩麹に1日漬けた後、さらに西京味噌に3日漬け込んで焼き上げる。遠火でじっくりと時間をかけて焼くことで、身はふっくらと柔らかく、口の中でほろりと崩れるような食感を生み出している。

上品な香りと自然な甘さが楽しめる鱈西京味噌焼。塩麹を使うことで塩味がまろやかになる

おかずの調理に麹を多用しているのも特筆すべきポイントの一つ。魚、肉それぞれに合わせた自家製の「醤(ひしお)」「塩麹」「醤油麹」「甘酒」で味付けをすることで、素材の旨みを引き出している。

のり弁 鮭塩こうじ焼

「のり弁 鮭塩こうじ焼」780円。大きな鮭の切り身は見た目からも楽しませてくれる。こちらもご飯は260g

人気のメニューのひとつ「のり弁 鮭塩こうじ焼」は、塩麹に鮭を1日漬け込み、下味を付けた後、遠火で焼き上げている。塩の代わりに塩麹を使うことで、酵素の働きでより旨味を引き出せるそう。パリッと焼けた皮の香ばしさと塩麴で味付けしたコクが際立つ味わいに、ご飯がどんどん進む。

ご飯の中には海苔が挟まれている。「追い海苔」が小袋で付いてくるので好みでかけて食べても◎

のり弁の土台となるご飯の部分は、海苔と米で層になっているのが特徴。まず容器に出汁醤油を塗り、ご飯、鰹節、刻み海苔、出汁醤油を重ね、さらにご飯、鰹節、最後に青海苔入りの焼き海苔をのせてたまり醤油を塗っている。

一見普通のご飯のように見えるが、実は、海苔の味わいを最大限に楽しむための工夫が施されているのだ。海苔の豊かな香り、しっかりと味の染みたご飯が、口いっぱいに広がるのがたまらない。

老舗海苔店が本気で取り組んだのり弁は予約必須、海苔単品も購入可能

左から「特上焼海苔」1,970円「上焼海苔」780円「ヴィーガン味付け海苔」780円

「黒田海苔店」の直営店として、店頭には弁当にも使用している海苔も並ぶ。味はもちろん、食感や香り、つやなどを吟味し、納得の行くものだけを商品として販売しているため、市販で売っているものとの違いに驚くはず。動物性素材不使用のヴィーガン味付け海苔もある。

種類豊富なラインアップ。今後はヴィーガン弁当が登場予定

今回紹介した3種類以外にも「のり弁 鶏照り焼」(780円)、「のり弁 鯖うす塩焼」(840円)、「鯛めしのり弁」(780円)、毎日6種類ののり弁当を提供している。

また、売り切れ次第終了となるので、必ず購入したい時は予約がおすすめ。予約は店舗のLINEからの場合は前日まで、電話の場合は当日の10時まで注文が可能だ。どこか懐かしくどこか新しい多彩な“のり弁”から、お気に入りの一品を探して欲しい。

<店舗情報>◆のり弁専門店 くろべん住所 : 広島県広島市中区八丁堀13-22 1FTEL : 082-836-7477

※価格はすべて税込

※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※外出される際は、感染症対策の実施と人混みの多い場所は避けるなど、十分にご留意ください。

※本記事は取材日(2022年2月15日)時点の情報をもとに作成しています。

取材・文・撮影:FLAG!編集部

