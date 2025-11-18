その日はどうしてもムリ！感じよくデートの誘いを断る方法９パターン
気になる男性からデートに誘われたら、「行きます！」と即答したいもの。もし都合が悪くてやむなく断る場合は、せめて「次」につながるよう、好印象を与えておきたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性111名に聞いたアンケートを参考に「その日はどうしてもムリ！感じよくデートの誘いを断る方法」をご紹介します。
【１】「友達の結婚式があって…」と断る理由を具体的に説明する
「『用事がある』とあいまいに答えたら、興味がないから断ったと思われそう」（20代女性）というように、誤解を避けるために、なぜ行けないかを詳しく述べる方法です。落ち着いた口調で事実を語れば、誠意を感じてもらえるでしょう。
【２】「誘ってもらえてものすごく嬉しかったです」と好意をほのめかす
「『あなたに気がある』ってチラ見せしたら、また誘ってくれるはず！」（10代女性）というように、相手に期待を持たせれば、「次」が実現しやすくなりそうです。あまりに露骨だと「デートもまだなのに…」と引かれそうなので、匂わす程度がいいでしょう。
【３】「私からも声を掛けるようにしますね！」と積極性を見せる
「断って終わりにしたくないから、『今度は自分が誘う』と約束してしまう」（20代女性）というように、受け身の姿勢をやめて、「デートに乗り気」だと意思表示するのもよさそうです。都合がついたらすぐにでも知らせて、「有言実行」してみせましょう。
【４】「ちなみに、今度予定が合うとしたら、行きたい場所とかあります？」とプランにまで踏み込む
「『そこいいですね！』とか話すうちに、デートするのが当たり前みたいな雰囲気になると思う」（20代女性）というように、行き先を検討し始めたら、誘いをOKしたも同然だと見なされるでしょう。気分が高まっているうちに連絡を取り合って、日程を決めてしまいたいところです。
【５】「代わりに別の子を誘ったりするのかな…？」と不安げな顔をする
「彼女でもないのにヘンだけど、やきもきしてみせれば、向こうも動揺しそう（笑）」（10代女性）というように、相手を翻弄する切り返しも効きそうです。冗談っぽく言えば、仮に「そっちが断ったくせに！」と反論されても、なんとか取り繕えるかもしれません。
【６】「その翌週とかは空いてますか？」と別の日程を提案する
「『この日ならOKなんだけど…』と食い下がって、誘いを無駄にしないようにする」（20代女性）というように、なんとかして実現にこぎつけようとねばるのもよさそうです。その結果、やはり都合が合わなくても、デートする気満々なのはわかってもらえるでしょう。
【７】「先約のほうを断れたらいいのに！」と大げさに残念がる
「一瞬でも『あっちをキャンセルしようかな…』って迷ってみせたら、本気でガッカリしてるのが伝わりそう」（10代女性）というように、「行けなくてどれだけ悔しいか」をアピールするのもアリでしょう。ガックリ肩を落とせば、「また誘うよ」と言ってもらえるかもしれません。
【８】「誘ってくれて本当にどうもありがとう」と心からの感謝を伝える
「相手が誰でもお礼は言うけど、好きな人の場合は『いい子』と思われるようにがんばる！」（20代女性）というように、「ありがとう」の一言は必須かもしれません。表情や声のトーンなどにも気を配って、社交辞令だと受け取られないよう工夫しましょう。
【９】「できれば行きたいんだけど…ごめんなさい！」と素直に謝る
「悪いなって思うだけじゃなくて、ちゃんと口に出すのが大事！」（10代女性）というように、誘ってくれた勇気に対して申し訳なく思うなら、謝罪はしたほうがいいでしょう。当日に再度「今日はごめんね」と連絡を入れれば、口先だけのお詫びだとは思われなさそうです。
今回は行けなくても、印象をよくしておけばデートのチャンスは再び訪れるかもしれません。断るにしても、その機会をみすみす無駄にしないようにしましょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年5月7日から14日まで
対象：合計111名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
