土井善晴

1957年2月8日生まれ。 日本の料理研究家、フードプロデューサー。 早稲田大学文化構想学部非常勤講師・早稲田大学感性領域総合研究所招聘研究員・立命館大学客員研究員。元芦屋女子短期大学講師。

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