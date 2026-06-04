マイナーに降格したドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）の「新オプション」挑戦を母国メディアが大きく報じた。４日、韓国メディア「ＳＰＯＴＶニュース」は「『スイング変わった』マイナー降格のキム・ヘソン、３Ａ初ヒット→三塁オプションまで装着」との記事を配信した。打撃不振によりマイナー行きとなったキム・ヘソンは３Ａオクラホマシティでプレー中。降格後、３試合目となったラウンドロック戦に「６