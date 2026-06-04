俳優のカン・シンヒョが、突然の結婚発表から18日後に娘の存在を公表した。カン・シンヒョは6月3日、自身のSNSに「結婚の知らせをお伝えした後、もう一つ大切なお話をお伝えしたいと思います」と投稿した。【写真】韓国俳優、年下モデルとの間に“隠し子”？この日、彼は「私たち家族にはカン・ルビというかわいい娘がいます」と明かし、「結婚を準備し、新たな人生を始める過程の中で、私たちのもとに訪れた最大の祝福でした」と