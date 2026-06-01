【山羊座】2026年 6月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。6月のあなたの運勢は?山羊座（12/22~1/19）「整えた人」だけがつかむチャンス慌ただしさに流されたままでは、6月にあなたへ吹こうとしている追い風を、受け取りそびれてしまうかもしれません。仕事も健康も生活リズムも、今は土台をていねいに整えるほど、運気が足元から強くなっていく時。15日前後は、働き方に新しい風が入りやすく、転職や環境を変える