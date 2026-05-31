NISAでは「オルカン（eMAXIS Slim 全世界株式）」ブームが続いているが、実はオルカンは全世界への投資をうたっているものの、米国株に偏りのある商品。つまり、そこそこリスクは高い。株式市場の乱高下が続く昨今、不安を感じている人には「バランス型」の投資信託のほうがおススメだ。そこで、以下ではバランス型の特徴をわかりやすく解説！ 初心者でも買いやすいプロ注目の投資信託も紹介するので、投資の参考にしてほしい！（