2016年から各地を巡回した「イラストレーター 安西水丸展」に新たな展示を加えて再構成した「イラストレーター 安西水丸展 ぼくのあそび I DRAW TO PLAY」が、東京・立川のPLAY! MUSEUMにて開催中。会期は7月12日（日）まで。同氏の“好き”が詰まった作品から、飾らない人柄をぜひ体感して。Who’s Mizumaru Anzai？安西水丸あんざい・みずまる1942年、東京都生まれ。電通や平凡社等でアートディレクターを務めた後フリーに。幻