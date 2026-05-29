ファッションブランド「EMODA（エモダ）」は5月27日、サンリオのキャラクター「ハローキティ」「マイメロディ」とのコラボレーションアイテムを「EMODA」全店舗および公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」にて発売しました。■Tシャツ、スキッパートップス、バッグの3つのラインアップが登場今回のコラボレーションでは、“日焼けした”デザインを取り入れた全3型を展開します。Tシャツは、オリジナル制服を着たハローキ