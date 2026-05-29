日焼けキティ＆マイメロがかわいい！　EMODAからサンリオコラボアイテムが登場

ファッションブランド「EMODA（エモダ）」は5月27日、サンリオのキャラクター「ハローキティ」「マイメロディ」とのコラボレーションアイテムを「EMODA」全店舗および公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」にて発売しました。

■Tシャツ、スキッパートップス、バッグの3つのラインアップが登場

今回のコラボレーションでは、“日焼けした”デザインを取り入れた全3型を展開します。

Tシャツは、オリジナル制服を着たハローキティとマイメロディのプリントに加え、レースをあしらうことでカジュアルになりすぎない印象に仕上げた一枚。

スキッパーニットは、ワッフル素材にハローキティとEMODAロゴの刺繍を施し、モノトーンのボーダーやネイビーでブランドらしいムードを表現。

バッグは、クリア素材のボディからオリジナル総柄の巾着が覗くデザインで、“日焼け”モチーフの世界観を楽しめるアイテムです。

詳細URL：https://runway-webstore.com/ap/s/v/MK040/?sort=rk+desc,fsdt+desc&-stnum=0&fq=kw:ed_260522_sanrio&pi=p_sp_ed_260522_sanrio&aid=ed_260522_sanrio

■【商品概要】

ぜひこの機会に、日焼けデザインが目を引く特別なサンリオコラボの世界観を楽しんでみてはいかがでしょうか。

（エボル）