海苔を巻かないのに海苔の味！？ おにぎりに欠かせないものといえば「海苔」ですが、巻くのが面倒だったり、巻いてもすぐにべちゃ〜っとなってしまう…など、“おにぎりの海苔問題”は解決できていないことばかり。 そこで提案したいのが、海苔は海苔でも青海苔を使ったこちらのおにぎり。海苔を巻くという手間をカットしながらも、海苔の風味を感じられる楽しいレシピです。 青海苔の風味豊か 青海苔を使うことで風味もよく