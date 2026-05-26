はま寿司は、2026年5月26日から「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り 第2弾」を開催しています。なくなり次第終了！国産ネタが勢ぞろい5月12日から好評開催中の「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り」。5月26日から第2弾がスタートし、限定ネタが登場しています。・三陸産 大切り銀鮭柔らかな身とコクのある味わいが特長の「三陸産銀鮭」を大切りで楽しめる一皿です。価格は110円。・北海道水揚げ ほっけの天ぷら握りふんわりとした身とサク