とんかつ専門店「松のや」のXアカウント（＠matsu_noya）は、2026年5月25日現在、店舗で使える"33％オフクーポン"を公開中です。フォロワー数33万人達成を記念したクーポンで、ボリューム満点のロースかつ定食がお得に楽しめます。4つの定食が33％オフクーポンの対象33％オフクーポンの対象商品は4商品あります。＜33％オフ＞●ダブルロースかつ定食＋トッピングポテサラ1140円→760円（380円引き）●ダブル鬼おろしポン酢ロースか