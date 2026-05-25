松のや公式Xが新たに″33％オフクーポン″を追加。とんかつメニューが最大420円引きに《5月25日11時〜》

とんかつ専門店「松のや」のXアカウント（＠matsu_noya）は、2026年5月25日現在、店舗で使える"33％オフクーポン"を公開中です。

フォロワー数33万人達成を記念したクーポンで、ボリューム満点のロースかつ定食がお得に楽しめます。

4つの定食が33％オフクーポンの対象

33％オフクーポンの対象商品は4商品あります。

＜33％オフ＞

●ダブルロースかつ定食＋トッピングポテサラ

1140円→760円（380円引き）

●ダブル鬼おろしポン酢ロースかつ定食（通常790円）

1150円→770円（380円引き）

●ダブル味噌ロースかつ定食

1150円→770円（380円引き）

●ロースかつ＆海老フライ（2尾）定食

1250円→830円（420円引き）

33％オフクーポンは、6月3日15時まで利用できます。

25％オフクーポンも！

ほか、フォロワー数30万人達成記念の「25％オフクーポン」も引き続き利用できます。松のやの公式Xによると、"30万食分"用意しているそうです。

＜25％オフ＞

●ロースかつ定食＋トッピングポテサラ

780円→580円（200円引き）

●鬼おろしポン酢ロースかつ定食

790円→590円（200円引き）

●味噌ロースかつ定食

790円→590円（200円引き）

●ロースかつ＆本格唐揚げ定食

970円→720円（250円引き）

●ロースかつ＆海老フライ（1尾）定食

970円→720円（250円引き）

クーポンは、一部店舗を除く松のや全店で利用可能です。松屋併設店でも利用できます。

※画像は松のやの公式Xより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）