松のや公式Xが新たに″33％オフクーポン″を追加。とんかつメニューが最大420円引きに《5月25日11時〜》
とんかつ専門店「松のや」のXアカウント（＠matsu_noya）は、2026年5月25日現在、店舗で使える"33％オフクーポン"を公開中です。
フォロワー数33万人達成を記念したクーポンで、ボリューム満点のロースかつ定食がお得に楽しめます。
4つの定食が33％オフクーポンの対象
33％オフクーポンの対象商品は4商品あります。
＜33％オフ＞
●ダブルロースかつ定食＋トッピングポテサラ
1140円→760円（380円引き）
●ダブル鬼おろしポン酢ロースかつ定食（通常790円）
1150円→770円（380円引き）
●ダブル味噌ロースかつ定食
1150円→770円（380円引き）
●ロースかつ＆海老フライ（2尾）定食
1250円→830円（420円引き）
33％オフクーポンは、6月3日15時まで利用できます。
25％オフクーポンも！
ほか、フォロワー数30万人達成記念の「25％オフクーポン」も引き続き利用できます。松のやの公式Xによると、"30万食分"用意しているそうです。
＜25％オフ＞
●ロースかつ定食＋トッピングポテサラ
780円→580円（200円引き）
●鬼おろしポン酢ロースかつ定食
790円→590円（200円引き）
●味噌ロースかつ定食
790円→590円（200円引き）
●ロースかつ＆本格唐揚げ定食
970円→720円（250円引き）
●ロースかつ＆海老フライ（1尾）定食
970円→720円（250円引き）
クーポンは、一部店舗を除く松のや全店で利用可能です。松屋併設店でも利用できます。
※画像は松のやの公式Xより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）