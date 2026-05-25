あなたは読めますか？突然ですが、「燻る」という漢字読めますか？火の勢いに関連する言葉ですが、人間関係や物事の進捗状況を例える際にもよく使われるこの漢字。正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「くすぶる」でした！「燻る」とは、火が燃え上がらずに煙だけが出ている状態を意味します。そこから転じて、不満などの感情が解消されずに心の中に残っていることや、物事が解決せずに長引くこと、また、地位や境遇が向上